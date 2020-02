Ahdistaako koronauutisointi? Näiden 8 vinkin avulla helpotat omaa tai läheisen pelkoa

Koronaviruksesta ja mahdollisista tartunnoista uutisointi voi ahdistaa ja pelottaa, sanoo Suomen Mielenterveys ry. Uutisointi voi herättää lukijassa huolta, mutta omaa tai läheisen pelkoa voi lievittää hyvinkin käytännönläheisin keinoin.

Huoli koronaviruksesta ja sen leviämisestä on näkynyt yhteydenottoina MIELI ry:n Kriisipuhelimeen. Soittajat ovat olleet huolissaan muun muassa iäkkäiden tai sairaiden läheistensä tilanteesta tai tulossa olevista lomamatkoista. Jotkut ovat myös jumiutuneet seuraamaan koronauutisointia, vaikka se pelottaa ja ahdistaa, yhdistys kertoo.

Suomen Mielenterveysseura ry. listaa kahdeksan kohtaa, joiden avulla omaa tai läheisen pelkoa voi lievittää.

1. Seuraa luotettavia tiedonlähteistä

Huhut ja kauhukuvien jakaminen voivat laukaista ahdistusta.

2. Huolehdi käsienpesusta

Infektioiden, myös vaikkapa tavallisen kausi-influenssan leviämistä voi ehkäistä hyvällä käsihygienialla. Kädet pestään runsaalla vedellä ja saippualla erityisesti ennen ruokailua ja sisälle tullessa. Kasvojen koskettelua kannattaa välttää.

3. Pidä yhteyttä läheisiin

Stressaavissa tilanteissa läheisten seura tukee ja rauhoittaa. Ystäviin ja perheenjäseniin kannattaa siis pitää yhteyttä.

4. Rauhoita mieltäsi

Tavalliset arkirutiinit voivat helpottaa ahdistusta ja huolta. Tällaisia rutiineja ovat vaikkapa ateriarytmi, liikunta ja muut tavalliset arkitoimet. Myös erilaisista rentoutusharjoituksista voi olla apua.

5. Ennakoi huolta

Kaikkea uutisointia ei kannata välttää, mutta seurantaa tai pelkoa lietsovia keskusteluja kannattaa rajoittaa. Huoli voi korostua, jos taustalla on jokin muu traumaattinen kokemus tai mielenterveyden häiriö. Alkoholi ja muut päihteet voivat voimistaa pahaa oloa.

6. Keskustele lasten kanssa

Lapsilta on tärkeää kysyä, ovatko he kuulleet koronaviruksesta ja mitä he siitä tietävät. Lapsia voi rauhoittaa ja tukea kertomalla, kuinka tartunnalta voi suojautua ja miten sairastuneita hoidetaan. Vieraat sanat, kuten epidemia tai karanteeni, kannattaa selittää lapsille ymmärrettävästi.

7. Suhtaudu sairastuneisiin tai altistuneisiin myötätuntoisesti

Kuka tahansa voi sairastua koronavirukseen. Ketään ei pitäisi syyllistää. On myös hyvä muistaa, että ihmiset voivat sairastua myös muihin virustauteihin kuin koronavirukseen.

8. Älä jää yksin

Suomen Mielenterveys ry. tarjoaa matalan kynnyksen keskustelupalveluja kuten Kriisipuhelin ja Sekasin-chat.