Ahtium eli entinen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö hakeutuu konkurssiin. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että sen liiketoimintahankkeita ja rahoitusta koskevat neuvottelut on lopetettu.

Ahtiumin konkurssi ei ollut yllätys, ja yhtiö varoitti jo viime viikolla, että lähipäivät ovat ratkaisevia sen tulevaisuudelle.

Ahtiumilla ei ole enää mitään tekemistä Sotkamon kaivostoiminnan kanssa. Kaivos on nykyään valtion omistaman Terrafamen hoidossa.

Viime marraskuussa nimeään vaihtanut Ahtium on yrittänyt etsiä uutta liiketoimintaa muun muassa lehmänlannan ravinteiden kierrätyksestä ja energiantuotannosta. Yhtiön mukaan hankkeet eivät kuitenkaan kyenneet tuottamaan kassavirtaa riittävän nopeasti kulujen kattamiseksi eivätkä pitkään valmistellut yritysjärjestelyt toteutuneet.

– Kaikki kivet on käännetty, sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tapani Järvinen tiedotteessa.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö pääsi kesäkuussa yrityssaneerauksen myötä suurimmasta osasta veloistaan. Marraskuussa yhtiö vaihtoi nimensä Ahtiumiksi.

Järvisen mukaan yhtiön hallituksen ja johdon toiminnan tärkeimpänä ohjenuorana on koko ajan ollut yhtiön, sen osakkeenomistajien ja velkojien edun ajaminen.

Pienosakkaille mahdollisuus vähentää tappioita verotuksessa

Ahtiumin suurin omistaja on ollut valtion sijoitusyhtiö Solidium, jolla on ollut runsaat seitsemän prosenttia yhtiön osakkeista. Yhteensä Ahtiumilla on yli 80 000 omistajaa, joista suurin osa piensijoittajia. Konkurssin myötä heidän osakkeensa muuttuvat lopullisesti arvottomiksi.

Toisaalta konkurssi avaa piensijoittajille mahdollisuuden vähentää Talvivaaran osakkeiden hankinnasta koituneet sijoitustappiot verotuksessa.

– Tämä edellyttää, että konkurssiprosessi käynnistetään ja se etenee. Nythän he vasta ilmoittivat, että aikovat hakeutua konkurssiin, Osakesäästäjien Keskusliiton puheenjohtaja Timo Rothovius tarkentaa.

Hän arvioi, että Ahtiumin tapauksessa asia on kuitenkin aika selkeä, sillä millään osapuolella tuskin on halua jatkaa yhtiön toimintaa.

Konkurssitilanteessa tappiot voi vähentää siinä vaiheessa, kun pesänselvittäjä on todennut, ettei osakkeenomistajille ole jäämässä mitään. Todennäköisesti piensijoittajat pääsevät hakemaan tappioiden vähentämistä jo tämän vuoden verotuksessa.

Rothovius arvioi, että joidenkin kohdalla kyse voi olla hyvinkin suurista summista.

– Se riippuu siitä, kuinka iso se ostohinta on ollut. Olen kuullut, että joku on pistänyt (Talvivaaran osakkeisiin) jopa satoja tuhansia euroja. Silloin kyse voi olla parhaimmillaan kymmenistä tuhansista euroista, Rothovius sanoo.

– Mitään muuta sieltä ei enää voi tulla, sillä rahat menevät velkojille.

Luovutustappiot voi verotuksessa vähentää samalla tavoin kuin osakkeiden myyntitappiot eli mahdollisista osakkeiden luovutusvoitoista. Esimerkiksi 5 000 euron tappioista rahallinen hyöty voisi olla 1 500 euroa, kun pääomaverokanta on 30 prosenttia.

Solidium kuittasi tappiot jo kolme vuotta sitten

Solidiumin taseessa Talvivaaran eli nykyisen Ahtiumin omistus kirjattiin nollan arvoiseksi jo vuoden 2014 lopussa.

– Se on ollut arviomme siitä, mikä sen sijoituksen arvo on, sijoitusjohtaja Pauli Anttila sanoi STT:lle. Uusia alaskirjauksia ei siis nyt Ahtiumin konkurssin vuoksi tarvitse tehdä.

Solidium on jo aiemmin kertonut, että yhteensä siltä ehti vuosien varrella palaa Talvivaaraan rahaa 149 miljoonaa euroa.

Kaupankäynti Talvivaaran osakkeilla loppui pörssissä jo marraskuussa 2014, kun tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo asetettiin konkurssiin.

Rothoviuksen mielestä surullisen Talvivaara-saagan opetus piensijoittajille on, ettei kenenkään missään tapauksessa pitäisi pistää tällaiseen "arpalippuun" merkittävää osaa omaisuudestaan.

– Eli jos tämmöiseen lähtee mukaan, niin se pitää se osuus olla hyvin pieni.