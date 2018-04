Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström aikoo äänestää sotea vastaan

RKP:n eduskuntaryhmässä istuva Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström ei poikkeuksellisen asemansa takia suinkaan aina äänestä oppositiopoliitikon tavoin, mutta sote-kysymyksessä hän aikoo näillä näkymin äänestää hallitusta vastaan.

Ahvenanmaalla on katsottu aiheelliseksi, että maakunnan kansanedustaja äänestää yleensä hallituksen puolesta, sillä näin ahvenanmaalaiset ovat halunneet pitää yllä hyviä suhteita maan hallitukseen.

Yleensä hallituksen puolesta äänestäminen on ollut RKP:n eduskuntaryhmässä helppoa, sillä ennen Juha Sipilän (kesk.) hallitusta RKP oli vuosikymmenien ajan hallituksessa mukana.

Tällä vaalikaudella Löfström on äänestänyt esimerkiksi välikysymysäänestyksissä hallituksen puolesta, vaikka RKP:n ryhmässä muut olisivatkin äänestäneet hallitusta vastaan. Löfströmin mukaan tällainen käytäntö on ollut voimassa aiemminkin, kun RKP on ollut oppositiossa.

Aivan kaikissa kysymyksissä tämä periaate ei kuitenkaan päde.

– Jos Ahvenanmaan tai ruotsinkielisten asemaa heikennetään, silloin en voi kannattaa hallituksen linjaa. Tämänhetkinen sote-uudistus on juuri tällainen asia, Löfström sanoi STT:lle.

Löfströmin mukaan tällä hetkellä käsittelyssä oleva sote-uudistuksen versio heikentäisi sekä Ahvenanmaan taloudellista itsehallintojärjestelmää että ruotsinkielisiä terveydenhoitopalveluita.

Ääni tulisi tarpeeseen

Löfströmin ääni tulisi sote-äänestyksessä hallitukselle suureen tarpeeseen. Hallituksen enemmistö sote-asiassa on liudentunut vain muutaman edustajan suuruiseksi, kun kokoomuksen Elina Lepomäki , kokoomuksesta eronnut Harry Harkimo ja eduskuntaan palaava Paavo Väyrynen ovat sanoneet äänestävänsä hallituksen esitystä vastaan.

Löfström on lähtöisin Ahvenanmaan keskustapuolueesta, mutta puolueella ei ole organisatorista yhteyttä Suomen keskustaan. Keskusta on yksi suurimmista puolueista Ahvenanmaan maakuntapäivillä.

Löfströmin mukaan hänen on pitänyt painaa alkuperäinen puoluetaustansa taka-alalle kansanedustajuuden myötä.

– Nyt kun olen kansanedustajana, en ole enää aktiivinen Ahvenanmaan puoluejärjestelmässä. Meillä on vain yksi kansanedustaja, ja on tärkeää, että hän on koko Ahvenanmaan kansanedustaja, Löfström kertoo.