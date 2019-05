Aiemmin lautat on kielletty – nykyiset ravintolalaivat vastustavatkin uutta tulokasta Jyväskylän satamaan

Jyväskylän satamaan tulee tänä kesänä uusi ravintolalaiva – tai ravintolalautta. Sataman nykyiset toimijat Rhea Ship Lines Oy ja Svanö Oy katsovat, että uusi ravintola ei ole satama-alueen kaavan mukainen vaan rungoltaan lautta. Ne ovat tehneet lupapäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jota kaupunkirakennelautakunta käsittelee tiistaina.

Yhtiöt muistuttavat, että kun niiden satamassa toimivat ravintolalaivat Gaia ja m/s Musta Magia hakivat lupaa, kaupungin vaatimus oli, että aluksen täytyy olla tyyliltään kaupunkikuvaan soveltuva ja ehdottomasti omilla laivakoneistoillaan kulkeva laiva.

Oikaisuvaatimuksen tekijät kokevat tulleensa kohdelluksi eriarvoisella tavalla. Ne toteavat, että lähtökohtaisesti omilla laivakoneistoillaan olevat alukset ovat alkuinvestoinneiltaan aivan eri suuruusluokkaa kuin hinattava koneenkuljetusproomu.

Oikaisuvaatimuksen mukaan Svanö Oy on hakenut juuri samalle lautalle ravintolalaivapaikkaa Jyväskylän Lutakon satamasta. Tuolloin ilmoitettiin, että ravintolalautan sijoittaminen ei ole mahdollista, koska kyseessä on lautta, ei ravintolalaiva. Kaupunkikuvatoimikunnan edustaja on kertonut, että lautat satamassa ovat kaavan vastaisia, satamaan hyväksytään vain laivoja.

Näihin väitteisiin kaupunkirakennelautakunnan pohjaesityksenä on vastaus, jonka mukaan uuden luvan saaneessa ravintolassa kyseessä on ravintolalaiva, joka on alusrekisteriin merkitty ja selvityksen mukaan kulkee omilla moottoreillaan.

Lisäksi oikaisuvaatimusta esitetään hylättäväksi, koska Gaiassa ja Mustassa Magiassa on kyse ollut ensimmäisistä satama-alueelle sijoitettavista ravintolalaivoista.

– Kyseiset luvat on myönnetty yli kymmenen vuotta sitten, joten silloisia päätöksiä ei voida olosuhteiden muuttumisen jälkeen verrata nyt kyseessä olevaan päätökseen. Lisäksi Gaialle ja Mustalle Magialle on myönnetty toistaiseksi voimassaolevat luvat. Nyt on kyseessä ravintolalaivan sijoittaminen määräajaksi. Mikäli kyseiselle ravintolalaivalle olisi haettu toistaiseksi voimassa olevaa sijoituslupaa, hakemus olisi arvioitu eri kriteerein, lautakunnalle tuotavassa vastausesityksessä todetaan.