Aikalisä hallitusneuvotteluissa päättyi sopuun, neuvottelut jatkuvat

Hallitusohjelman rahoitusta koskeva kiista on päättynyt sopuun ja hallitusneuvottelut jatkuvat. Muun muassa hankerahoitusta koskevissa neuvotteluissa otettiin aamupäivällä tauko, kun vasemmistoliitto riitautti hallitusohjelman tulopuolen.

Kiista koski ainakin suuren infrapaketin rahoitusta. Vasemmistoliitto ei halua rahoittaa investointeja valtion omaisuutta myymällä, keskusta puolestaan vastustaa lisävelan ottamista.

Vasemmistoliitto on tiettävästi ilmoittanut neuvottelijoille, että sille käy omaisuustulojen käyttäminen. Puolue ei ole toistaiseksi vahvistanut asiaa.

"Hankaluuksi on tullut lisää"

Varat, velat, verot ja muut talouskysymykset ovat tuoneet mutkia Säätytalolla käytäviin hallitusneuvotteluihin. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson arvioi, että puolueilla on nyt enemmän yhteen sovitettavia asioita, kuin miltä vielä viime viikolla vaikutti.

– Sanotaan näin, että kyllä näitä hankaluuksia on tullut lisää, kun on päästy käsittelemään talouden raameja, Andersson sanoi.

Neuvotteluja vetävä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne pitää varmana, että taloutta ruoditaan tänäänkin puheenjohtajien pöydässä. Eilen Rinne ehti jo vakuutella, että talouden raamista on syntynyt selvyys. Ratkaistavia asioita kuitenkin riittää esimerkiksi hankkeiden rahoitustavoissa, työllisyystoimissa ja verotusta koskevissa asioissa.

Vaikeimmaksi asiaksi Rinne nostaa kokonaisuuden, jossa täytyy sovitella eri asioita ja painotuksia yhteen.

– Me suurin piirtein tiedämme sen, kuinka paljon meillä on rahaa verrattuna nykytilaan käyttää. Me tiedämme sen, että kovia paineita ja tarpeita on ja nyt täytyy löytää yhteisymmärrys siitä, miten nämä menopaineet toteutetaan, Rinne sanoi.

Talousryhmälle lisätyötä

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kertoo, että talouskysymyksiä käsittelevälle työryhmälle on annettu lisää tehtäviä, sillä puheenjohtajien pöytä ei pysty kaikkia yksityiskohtia setvimään.

Haavisto luonnehtii hankkeiden rahoitusta herkäksi kysymykseksi. Keskustelua on herättänyt muun muassa se, miten ratahankkeiden ympärille mahdollisesti perustettavien yhtiöiden rahoitus järjestetään.

– Minusta kaikki rahoitusvaihtoehdot pitää pitää auki, Haavisto sanoi.

Haavisto kertoi myös jatkaneensa keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän kanssa kahdenvälisiä keskusteluja. Esimerkiksi sunnuntai-iltana Haavisto ja Sipilä istuivat yhdessä päivällisellä selvittämässä puolueiden keskinäisiä jännitteitä.

– Joissakin asioissa sillä kuilulla on syvyyttä, mutta sitten on asioita, jotka meitä yhdistää, esimerkiksi ajattelutapa perustulosta on samantyyppinen ja tällaisesta ylisukupolvisuudesta, että tehdään asioita kestävällä tavalla, Haavisto sanoi.

Rinne pitää hyvänä, että osapuolet, joilla on näkemyseroja, käyvät myös suoria keskusteluja keskenään. Hän kuitenkin muistuttaa, että loppujen lopuksi yhteisymmärryksen on löydyttävä neuvottelupöydissä, joissa on läsnä kaikkien puolueiden edustajat.

Salkkujako auki

SDP neuvottelee hallitusohjelmasta keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kanssa. Haavisto arvioi, että puolueiden kesken vallitsee yksimielisyys siitä, että uudessa hallituksessa olisi 18 ministeriä.

Haavisto kuitenkin kertoo, että puheenjohtajien pöydässä ei ole vielä käyty minkäänlaista keskustelua salkkujaosta tai siitä, miten ministerien tontit jakautuvat eri ministeriöihin.

Haavisto ei ottanut kantaa siihen, olisiko ulkoministerin salkku hänelle mieluisin vaihtoehto. Sen sijaan hän totesi, että salkkujaosta varmaa on ainoastaan se, että pääministerin pesti on menossa Antti Rinteelle.

Aikataulu kiristyy

Tähän mennessä neuvotteluryhmät ovat lopetelleet työpäivänsä alkuillasta, mutta tänään Rinteen mukaan osa ryhmistä istuu iltayhdeksään asti.

Rinteen tavoitteena on ollut, että hallitusohjelma valmistuisi perjantaihin mennessä. Tällä viikolla aikataulu kiristyy myös neuvottelujen ulkopuolisten tekijöiden vuoksi, sillä puheenjohtajia kaivataan erilaisissa EU-vaalitenteissä.

– Ymmärtääkseni vähän on neuvoteltu eri tenttien järjestäjien kanssa, jos sinne voisi muita asiantuntijoita ottaa siihen keskusteluun mukaan, varapuheenjohtajia tai vastaavia, Rinne sanoi.

EU-vaalien ennakkoäänestys on käynnissä, ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina.