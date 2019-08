Ainakin kolme kaupunkia Suomesta hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. Hakuvalmistelut ovat vauhdissa Oulussa, Tampereella ja Savonlinnassa.

– Hakemuksia ei vielä ole tullut, mutta tiedossa on, että ainakin nämä kolme kaupunkia valmistelevat hakemusta, kertoo neuvotteleva virkamies Iina Berden opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Hakuaikaa on ensi toukokuuhun saakka, joten ainakin periaatteessa myös lisää kaupunkeja voi tulla hakijoiksi.

– Kulttuuripääkaupungiksi valinnan ratkaisee se, kenellä on kiinnostavin vuoden mittainen kulttuuriohjelma, ei se, miten varhaisessa vaiheessa hakuvalmistelut ovat käynnistyneet tai miten valmis ohjelma on, sanoo Berden.

Kulttuurikaupungit vuodelle 2026 valitaan Suomesta ja Slovakiasta. Lopullinen kaupunkien valinta tehdään vajaan kahden vuoden päästä.

Hyvän hakemuksen tekeminen vaatii aikaa

EU:n komission nimittämässä kulttuuripääkaupunkihaun asiantuntijapaneelissa vuosina 2016–18 mukana ollut Pauli Sivonen arvioi, että mahdollisilla uusilla hakijoilla on jo todella kiire.

– Hyvän hakemuksen tekeminen vaatii aikaa, sanoo Serlachius-museoiden johtajana Mänttä-Vilppulassa toimiva Sivonen.

Sivonen oli mukana valmistelemassa Mäntän hakemusta vuoden 2011 kulttuuripääkaupungiksi. Nyt hän on mukana Tampereen hakuprosessissa, jossa Mänttä-Vilppula on pääkuntakumppanina.

Hakemuksessa on vastattava huolellisesti hyvin yksityiskohtaisiinkin EU:n laatimiin kysymyksiin. Se ei kuitenkaan riitä.

– EU:n kysymyssetti asettaa hakijat tiettyyn muottiin, mutta lisäksi pitää olla originelli. Hakijakaupungilla täytyy olla jotain uutta annettavaa taiteessa ja kulttuurissa, neuvoo Sivonen.

Laajemmat seutukunnat hakemusten takana

Savonlinnan ja Tampereen hakuprosesseissa on mukana kaupunkeja laajempi seutukunta. Savonlinnan Saimaa-ilmiön takana ovat Vuoksen vesistön yhdistämät Itä-Suomen maakunnat. Tampereen hakemuksessa on mukana 16 ympäröivää kuntaa.

EU:n kulttuuripääkaupunkihakua koskevien sääntöjen mukaan vain yksi kaupunki voi saada kulttuuripääkaupunki-tittelin mutta laajempi alue voi siitä hyötyä.

– Koska kulttuuripääkaupunki-instituutio on jo vanha, isot eurooppalaiset kulttuurikaupungit, esimerkiksi Ateena ja Amsterdam, ovat jo olleet kulttuuripääkaupunkeina. Jo pitemmän aikaa trendinä on ollut se, että hakijakaupunkia ympäröivän maakunnan rooli on tärkeä, sanoo Sivonen.

Berdenin mukaan pienemmillä kaupungeilla resurssit eivät yksin edes riitä hakuprosessiin ja kulttuuripääkaupunkina toimimiseen. Kulttuuripääkaupunkivuoden kustannukset nousevat useisiin miljooniin euroihin, ja myös hakuprosessista aiheutuu kustannuksia.

– Kulttuuripääkaupunkivuonna tapahtumia voidaan järjestää vaikka viikoittain eri kaupungeissa, Berden sanoo.

Savonlinna ainoa täysin uusi hakijakaupunki

Hakuvalmisteluja nyt tekevistä kaupungeista Savonlinna on ainoa uusi hakijakaupunki. Oulu ja Tampere sekä Tampereen hakijakumppani Mänttä, nykyisin Mänttä-Vilppula, hakivat kulttuuripääkaupunkititteliä jo vuodelle 2011. Tuolloin valinta osui Turkuun. Muita hakijoita olivat Jyväskylä, Lahti ja Rovaniemi.

Suomen ensimmäinen kulttuuripääkaupunki oli silloisten ministerien päätöksellä Helsinki vuonna 2000, jolloin kulttuuripääkaupunkeja oli peräti yhdeksän. Uuden vuosituhannen kunniaksi kaikki hakijat saivat toimia kulttuuripääkaupunkeina.

Kaikki kaupungit hyötyvät hausta

Kulttuuripääkaupunkihausta hyötyvät myös muut kuin tittelin saavat kaupungit. Esimerkiksi Mänttä oli hiipuva teollisuuspaikkakunta, jossa vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkihaku kiihdytti jo alkanutta kulttuuri- ja taidebuumia. Kulttuuripääkaupunkihaun jälkeen matkailu alueella on kasvanut räjähdysmäisesti.

– Alueella käy nykyisin yli 100 000 matkailijaa vuodessa, ja he tulevat tarkoituksella Mänttään, sillä Mänttä ei todellakaan ole minkään matkan varrella. Tänne tullaan Helsingistä 300 kilometriä metsään, naurahtaa Sivonen.

Myös Berdenin mukaan hakuprosessista hyötyvät kaikki hakijakaupungit.

– Jokainen kaupunki voi vain voittaa. Hakuprosessissa käydään keskustelua kulttuurista ja taiteesta, kaupungin profiilista ja kansainvälistymisestä, mikä hyödyttää kaupunkeja joka tapauksessa.