Ainutlaatuinen iltapuku varastettiin näyttelystä – puku suunniteltiin Satu Taiveaholle Linnan juhliin

Ainutlaatuinen iltapuku on varastettu näyttelystä Tampereella. Muotisuunnittelija Anne-Mari Pahkala suunnitteli puvun ex-kansanedustaja Satu Taiveaholle vuoden 2017 itsenäisyyspäivän Linnan juhliin. Puku oli esillä Pahkalan juhlanäyttelyssä.

– Asu valikoitui näyttelyyni merkityksellisyytensä ja suuren tunnearvon johdosta, kertoi Pahkala Facebook-päivityksessään sunnuntaina.

Näyttävä sininen iltapuku on valmistettu merien muovijätteestä ja siinä on kullanvärisiä höyhenkuvioita. Kuvioinnin taustalla on Pahkalan mukaan Taiveahon omistautuneisuus Suomen sotalapsien kunnioittamiselle ja muistamiselle: höyhenet viestivät kodeistaan pois lähetetyistä “pikkulinnuista".

Varkaudesta on tehty rikosilmoitus. Tapausta tutkii Sisä-Suomen poliisi.