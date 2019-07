Aiotko mennä asuntomessuille Kouvolaan? – Näin suuri merkitys pääsylipputuloilla on tapahtuman taloudelle

Asuntomessujen pää pysyy taloudellisesti suhteellisen hyvin pinnalla vuodesta toiseen, vaikka messujen kävijämäärät heilahtelevat.

– Asiat on saatu menemään aika tasaisen hyvin. Tämä on isosti kiinni siitä, miten paljon vieraita messuille tulee. Pääsylipputulojen merkitys messutoiminnan tulokselle on kaksi kolmasosaa, sanoo Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää.

Asuntomessut alkoivat Kouvolassa perjantaina ja päättyvät sunnuntaina 11. elokuuta.

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen varsinaisen liiketoiminnan (messutoiminnan) tulos on painunut 2010-luvulla tappiolle kaksi kertaa: Jyväskylä-vuonna 2014 (-131 000 euroa) ja Tampere-vuonna 2012 (-77 000 euroa).

– Jyväskylässä kävijämäärään vaikutti kovasti helteinen sää, Vuorenpää selittää.

Tampereella puolestaan kävijöitä olisi voinut olla kaupungin potentiaalin nähden enemmän ja messuorganisaatiolla oli siellä omaa esittelytoimintaa normaalia enemmän.

Viime tilikaudella (1.1.2017–31.3.2018) messutoiminnan tulos oli noin 270 000 euroa.

Koko tulos plussalla paitsi kerran

Osuuskunnan koko taloudellinen tulos on ollut 2010-luvulla plussalla joka kerta paitsi vuonna 2014. Tuolloin alijäämää syntyi 38 000 euroa. Viime tilikaudella ylijäämää kertyi 835 000 euroa. Tähän vaikuttivat suurelta osin liikehuoneistojen myynti ja korkotuotot.

Osuuskunnan tase on kasvanut lähes 8,5 miljoonaan euroon. Tase kertoo varallisuustilanteesta.

– Meillä on taloudellisia vastuita tuleville messuille huomattavasti. Messusopimuksia on Ouluun 2025 asti. Siksi tarvitaan vahvaa tasetta, Vuorenpää kertoo.

– Lisäksi olemme vahvistamassa merkittävästi suomalaiseen asumiseen liittyvää asukaslähtöistä tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Iso ponnistus myös messukunnalle

Messut tarkoittavat isoa ponnistusta myös messukunnalle. Kaupunginjohtaja Marita Toikka kertoo, että Kouvola panostaa messuihin 8,6 miljoonaa euroa. Summa sisältää sekä käyttö- että investointimenot.

– Menot ajoittuvat viidelle vuodelle. Se helpottaa kaupungin panostusta, hän kertoo.

Kustannuksia syntyy aina selvästi enemmän kuin tuottoja, mutta messukunnaksi halunneet katsovat sen kannattavan. Hyötyjä odotetaan pidemmällä aikavälillä.

– Tavoitteenamme on vilkastuttaa elinkeinoelämää ja lisätä yleistä tietoutta Kouvolasta asuin- ja työpaikkana sekä vapaa-ajan kohteena, Toikka kertoo.

Kävijätutkimusten mukaan messuvieraat kuluttavat messuilla ja paikkakunnalla miljoonia euroa, kuten viime vuonna Porissa yhteensä noin 13 miljoonaa euroa. Toikan mukaan Kouvolassa karkea työluku on, että runsas kahdeksan miljoonaa euroa jäisi kaupunkiin elinkeinoelämälle.

Loma-asunomessut jäähyllä

Loma-asuntomessut pidettiin viimeksi Kalajoella vuonna 2014. Vuorenpään mukaan tapahtuma on toistaiseksi jäähyllä.

– Sen tyyppisiä alueita, missä loma-asuntomessuja on pidetty, ei ole tapetilla missään, hän kertoo.

Tapahtumaa haastaa se, että loma- ja vakituiset asunnot ovat samankaltaistuneet.

Osuuskunta kehittää uusia konsepteja. Viime syyskuussa Helsingissä järjestettiin Kaupunkielämää Jätkäsaaressa -tapahtuma.