Airbnb kysyy majoittajalta työtä ja tarkkuutta – raja ammattimaiseen toimintaan on häilyvä

Vakuutukset, verot, suhteet taloyhtiöön, riskit – jos aikoo vuokrata kotinsa tuntemattomille turisteille, on hyvä perehtyä lainsäädäntöön ja kuunnella muiden kokemuksia. Kotimajoitus kasvattaa suosiotaan kautta maailman, ja esimerkiksi Helsingissä Airbnb-majoitus kattoi pari vuotta sitten viidenneksen majoituspaikoista.

Airbnb on yksi ja ehkä tunnetuin alusta, jolla majoittajat ja majoittujat löytävät toisensa. Airbnb yhtiönä kuittaa palvelusta palkkion sekä majoittajilta että majoittujilta. Yhtiö tarjoaa myös omaa vakuutustaan vahinkojen varalle.

– Vakuutuksia kannattaa vertailla sisällöllisesti ja kustannuksiltaan, muistuttaa Suomen Vuokranantajien päälakimies Sanna Hughes.

Vaikka vahinkoja toisinaan sattuu, pääosin majoittumiset sujuvat hyvin.

Ihmisten koteihin majoittuminen voi olla edullisempaa ja tarjota matkasta enemmän kuin hotelliyöpyminen. Mutta niin kuin usein käy, kotimajoituksessakin on jo haistettu bisneksen mahdollisuus.

– Toiminnan tuottoon vaikuttaa kohteen vuokrausaste ja hinnoittelu sekä kohteiden määrä, Hughes sanoo.

Kohteiden määrä on mielenkiintoinen näkökulma, kun alun perin on ollut kyse oman kodin vuokraamisesta esimerkiksi oman lomamatkan ajaksi muille lomailijoille. Nykyään Airbnb-kohteita voi yhdellä majoittajalla olla useita, ja raja ammattimaiseen majoitustoimintaan on häilyväinen.

Esimerkiksi Helsingissä rakennusvalvonta katsoi yhden kerrostalon 11 Airbnb-asuntoa hotellitoiminnaksi ja määräsi toiminnan lopetettavaksi. Rovaniemellä taas kokonaisen kerrostalon valjastaminen Airbnb-asunnoiksi on katsottu noudattavan kaavan mukaista asumiskäyttöä.

Rajanveto on tärkeää, koska ammattimaiseen majoitustoimintaan sovelletaan tiukempia säännöksiä kuin satunnaiseen majoittamiseen esimerkiksi verotuksen ja turvallisuusmääräysten suhteen.

– Lapin yliopistossa tutkitaan vertaismajoitustoiminnasta, ja sitä kautta saataneen suosituksia toimintaan, Hughes sanoo.

Pelisäännöt ovat tarpeen, sillä jakamistalous on tätä päivää ja lyhytaikaisia asuntoja tarvitaan.

Valtaosa Airbnb-majoittajista lienee vielä tavallisia oman asunnon omistajia, jotka tarjoavat kotiaan vuokralle satunnaisesti, kun ovat itse poissa. Ennen kuin innostuu ansaintamahdollisuuksista, on hyvä muistaa, että majoitustoiminta vaatii myös työtä.

– Varausten hallinta, vieraiden kanssa viestittely, siivous, avainten hallinta, Hughes luettelee.

Lisäksi on hoidettava kuviot Airbnb:n kanssa, jonka kautta rahaliikenne kulkee.

– Myös keskustelu taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kanssa on hyvä käydä, jotta kaikki tietävät, mitä talossa tapahtuu, Hughes muistuttaa.

Luottamus majoittajien ja majoittujien välillä rakentuu Airbnb:ssä vertaisarvioinnin kautta.

– Majoittaja voi myös vaatia majoittujalta henkilöllisyyden todistamista, ja vieraiden on hyväksyttävä majoittajan määräämät säännöt.

Kuten kaikkia tuloja, myös Airbnb-tuloja verotetaan. Satunnaisestakin vuokraustoiminnasta saatu tulo on veronalaista pääomatuloa. Vuokratulosta voi kuitenkin vähentää vuokraustoiminnasta aiheutuvat menot.

Hughes muistuttaa vielä yhdestä tärkeästä asiasta, joka voi jäädä asunnonomistajalta huomaamatta.

– Satunnainenkin vuokraaminen katkaisee asunnon oman käytön, mikä vaikuttaa kahden vuoden asumissääntöön luovutusvoiton verottamisessa, hän sanoo.

Näyttötaakka häiriöistä taloyhtiöllä

Jyväskylässä oli satunnaisena päivänä helmikuun puolessa välissä haun mukaan 384 Airbnb-asuntoa vuokrattavana. Määrä vaihtelee, sillä suuri osa vuokraajista vuokraa asuntoaan satunnaisesti esimerkiksi ollessaan itse lomalla muualla.

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen ja Suomen Vuokranantajien Jyväskylässä järjestämässä tilaisuudessa yleisöstä nousi esille kysymyksiä siitä, mitä tehdä jos häiriöitä syntyy. Voidaanko vuokraustoiminta esimerkiksi kieltää talossa kokonaan?

– Osakkeenomistajalla on oikeus käyttää huoneistoa yhtiöjärjestyksen mukaiseen tarkoitukseen, ja vasta olennainen käyttötarkoituksen vastainen käyttö muodostaa perusteen huoneiston hallintaanottamiselle, joka on asunto-osakeyhtölaissa ainoa pakkokeino puuttua häiriöihin, kiinteistöyhdistyksen toimitusjohtaja Hannu Mähönen sanoi.

Airbnb-tyyppinen huoneiston vuokraaminen voidaan kyllä kieltää yhtiöjärjestykseen otettavalla määräyksellä, mutta määräys vaatii kaikkien niiden osakkaiden suostumuksen, joiden huoneistoja rajoitus koskee.

– Huoneiston käyttäminen huoneistohotellina tai majoitusta koskevaan liiketoimintaan saattaa tapauskohtaisesti olla asuinhuoneiston käyttötarkoituksen mukaista. Käytetäänkö huoneistoa asumiskäytön vastaisesti on arvioitava kussakin tapauksessa erikseen. Kategorinen kielto ei siis ole mahdollista ilman osakkaiden suostumuksia, Mähönen sanoi.

– Jos häiriöitä on, aivan ensiksi kannattaa ottaa asia puheeksi asuntoaan vuokraavan osakkaan kanssa. Lainsäädännön jättämät aukot ja tiedostetut ongelmat kannattaa ratkaista sopimalla asioista etukäteen yhtiön ja osakkaan välillä. Vuokralaiselle on kerrottava taloyhtiön pelisäännöistä. Mähönen sanoi.

Airbnb-tyyppisessä vuokraustoiminnassa hallintaanotto voi olla erityisen hankalaa, jos asunnon asukkaat vaihtuvat koko ajan. Näyttötaakka olennaisesti merkittävistä häiriöistä on taloyhtiöllä. Osakkeenomistaja ei myöskään vastaa vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta, ellei itse menettele vastuuperusteiden vastaisesti.