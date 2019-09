Airbnb:n suosio synnytti Suomeen pimeät majoitusmarkkinat – jopa tuhannet suomalaiset kiertävät veroja saamistaan vuokratuloista

Airbnb:n ja vastaavien alustatalousyritysten suosio on synnyttänyt Suomeen pimeät majoitusmarkkinat.

Verohallinnon Uutissuomalaiselle kokoamien tietojen mukaan noin 3 000 lyhytaikaista vuokrausta harjoittavaa vuokranantajaa jätti viime vuonna vuokratulonsa ilmoittamatta verottajalle. Lyhytaikaisia vuokraajia oli kaikkiaan 8 800, joten veronsa jätti maksamatta yli kolmannes majoittajista.

Lyhytaikaisestakin asunnon vuokraamisesta saatava tulo on veronalaista pääomatuloa.

Verohallinto ei yksilöi, mikä osuus vuokranantajista on Airbnb-vuokraajia, mutta ylitarkastaja Timo Puiro toteaa Uutissuomalaiselle, että ”alan merkittävin toimija” on Airbnb.

– On erikoista, että tuloja jätetään ilmoittamatta näin sankoin joukoin, vaikka Verohallinto on antanut asiassa ohjausta ja kertonut, että verottaja voi havaita vuokratuloja, vaikka ne jätettäisiin ilmoittamatta, Puiro sanoo.

"Maksamattomia veroja on kertynyt karkeasti viisi miljoonaa euroa"

Puiron mukaan verottaja on kerännyt tiedot vertailemalla vuokranantajien maksuliikennetietoja Verohallinnolle ilmoitettuihin tietoihin. Ilmoittamattomia vuokratuloja havaittiin viime vuodelta kaikkiaan 15,4 miljoonaa euroa.

– Maksamattomia veroja on kertynyt karkeasti viisi miljoonaa euroa. Kyse on varmasti osittain tietämättömyydestä, mutta myös tietoisia riskejä otetaan, Puiro sanoo.

Puiron mukaan noin puolet tarkastelluista 8 800 vuokraajasta ei itse omista kiinteistöjä.

– He asuvat ehkä vuokralla ja hakevat tuloja Airbnb:stä kattaakseen elantomenojaan. Kyse voi olla esimerkiksi opiskelijoista.

Toisaalta joukossa on myös suurituloisia asuntosijoittajia.

– Lyhytaikaiseen vuokraukseen on saatettu siirtyä parempien tuottojen toivossa. Ehkä on myös ajateltu, että kiinnijäämisen riski on pieni.

Vuokrauksesta tullut monille bisnestä

Verottajan kokoamat tiedot kertovat, että lyhytaikaisesta vuokrauksesta on tullut monille bisnestä. Vuokraus katsotaan ammattimaiseksi ja arvonlisäverolliseksi, jos vuokratulot ylittävät vuodessa 10 000 euroa.

Puiron mukaan noin 20–25 prosenttia veronsa maksamatta jättäneistä vuokranantajista sai vuokratuloa yli kymppitonnin, jolloin myös alv:t on jätetty maksamatta.

Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että ammattimaiseen ja epäviralliseen ”hotellitoimintaan” pitäisi puuttua tiukemmalla kansallisella sääntelyllä.

– Jos henkilö ei itse asu omistamassaan huoneistossa vaan se on jatkuvasti majoituskäytössä, silloin se pitäisi mielestäni katsoa ammattimaiseksi toiminnaksi riippumatta siitä, ylittyykö 10 000 euron raja vai ei.

Lappi vetoaa hallitusohjelman alusta- ja jakamistaloutta koskeviin kirjauksiin. Niissä muun muassa sanotaan, että verottajalle mahdollistetaan "lainsäädännölliset ja teknologiset keinot", joilla ”digitaalisen alustatalouden toimijoiden” tiedot saataisiin automaattisesti verottajan käyttöön.

– Sähköisistä alustoista olisi helppo luovuttaa vuosittain tiedot verotusta varten siitä, ketkä tätä toimintaa ovat harjoittaneet. Näin ongelmasta päästäisiin kerralla eroon, Lappi sanoo.

Airbnb kommentoi verottajan keräämiä tietoja Uutissuomalaiselle lähettämässään lausunnossa.

”Muistutamme kaikkia majoittajiamme säännöllisesti verovelvoitteista ja jaamme paikallisesti vero-oppaita”, Pohjoismaista vastaavan viestintäjohtaja Bernard D’heygeren lähettämässä lausunnossa sanotaan.

Lausunnon mukaan Airbnb tekee laajasti yhteistyötä viranomaisten kanssa Euroopassa, esimerkiksi Tanskassa ja Virossa, edistääkseen verotusta.

Suomen osalta lausunnossa todetaan, että tyypillinen Airbnb-majoittaja saa vuokratuloa noin 2 400 euroa vuodessa eli selvästi alle Suomen alv-kynnyksen.

"Valitsin verhojen värin puhtaasti statistiikan perusteella"

Opiskelija Ville Sipilä, 25, laittoi luhtitalokaksionsa tarjolle Airbnb-palveluun loppukeväästä 2019. Tyttöystävän kanssa menivät lusikat jakoon, ja Sipilä päätti kokeilla tienaamisen mahdollisuutta.

Suosio yllätti, vaikka Sipilä tiesi, että hänellä on käsissään houkutteleva kohde: Vasta valmistunut asunto esteettömällä järvinäköalalla Kuopion Saaristokaupungissa. Sisustuksessa Sipilä luotti kokeneiden Airbnb-majoittajien kirjoittamiin oppaisiin.

– Valitsin verhojen värin puhtaasti statistiikan perusteella. Ihmiset tykkäävät sinisestä.

Kuluneena kesänä asunto oli Sipilän mukaan varattu lähes tauotta. Sipilä asuu väliaikaisesti sukulaistensa luona naapuripaikkakunnalla.

Airbnb veloittaa maksun majoittumisesta asiakkailta ja tilittää tuotot Sipilälle.

Sipilä kertoo, että veroasioissa hän ei kysynyt Airbnb:ltä neuvontaa.

– Ne asiat pitää itse selvittää. Veikkaan, ettei sellaista apua saa Airbnb:ltä, koska palvelu toimii 200 maassa, eikä heillä välttämättä ole tietoa, miten asiat toimivat juuri Suomessa.

Sipilällä on useamman vuoden kokemus asuntosijoittajana.

– Pitkäaikaisvuokrauksessa olevia asuntoja olen harrastanut muutaman vuoden. Airbnb:ssä verotus toimii suunnilleen samalla tavalla, joten kokemusta on. Tulojen ilmoittaminen verottajalle on majoittajan vastuulla.

Sipilä kertoo, että verottajan silmissä hän on vuokratuloa saava yksityishenkilö. Vuokratulot jäävät alle 10 000 euron, joten Sipilää ei katsota ammattimaiseksi elinkeinonharjoittajaksi.

Sipilän mielestä tiedot yksityisten majoittajien veronkierrosta kuulostavat ”aika karulta”.

– Minusta se on enemmän välinpitämättömyyttä kuin tietämättömyyttä. Kyllä Suomessa tiedetään, että verot pitää maksaa, Sipilä sanoo.

Hän pohtii, että pimeä bisnes syö Airbnb:n mainetta.

– Jos majoittaja harrastaa vilunkipeliä veroissa, itselleni herää se ajatus, että mitähän muuta hän tekee vähän sinnepäin.