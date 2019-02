Airiston Helmen hallituksen jäsenenä toiminut 37-vuotias venäläismies on päästetty vapaaksi tutkintavankeudesta. Keskusrikospoliisi tiedotti tänään, että se ei enää vaadi epäillyn pitämistä vangittuna. Syyskuussa poliisi teki mittavan operaation Turun alueella toimivan yrityksen tiloihin muun muassa Turun saaristossa. Törkeästä veropetoksesta ja törkeästä rahanpesusta epäilty Venäjän kansalainen on ollut vangittuna syyskuusta lähtien.

Poliisin mukaan miestä epäillään yhä rikoksista, mutta vangitsemiselle ei enää ole edellytyksiä. Poliisi perustelee vapauttamista muun muassa sillä, että esitutkinta kestää vielä pitkään.

Tutkinnan kohteena olevassa osakeyhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä. Poliisi epäilee, että pimeitä palkkoja on maksettu yhteensä 2,8 miljoonan euron verran. Esitutkinnassa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua, törkeää veropetosta ja törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta.

Poliisi on jo aiemmin vapauttanut toisen vangitun, yhtiön virolaisen työntekijän.

Yhtiön taustalla vaikuttaa toinen venäläismies

Nyt vapautettu venäläismies on eri mies kuin yhtiön taustalla oleva venäläisliikemies. Esimerkiksi Airiston Helmen kiinteistöiltä takavarikoidut 3,5 miljoonaa euroa käteistä ovat miestä avustavan oikeustieteen tohtori Kari Uotin mukaan peräisin miehen omilta tileiltä. Uoti on kertonut, että selitys miljoonille on varakkaan henkilön tapa toimia.

Toinen venäläismies ei ole ollut vangittuna missään vaiheessa. Esimerkiksi lvi-bisneksessä Venäjällä mukana oleva mies on Uotin mukaan vähintäänkin monikymmenmiljonääri.

Poliisi jäljittää rahoja edelleen

Rahanpesurikosta ei voi olla ilman esirikosta, josta rahat on saatu. Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tomi Taskila kertoo STT:lle, että esirikosta selvitetään edelleen. Poliisi on lähettänyt ulkomaille oikeusapupyyntöjä, mutta ei kerro mihin maihin.

Muun muassa Yle on kertonut, että yhtiön kiinteistökauppoihin on tullut miljoonia veroparatiisina tunnetussa Hongkongissa sijaitsevasta yhtiöstä, jonka puolestaan omistaa Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröity yhtiö.

– Oikeusapupyynnöillä pyritään saamaan tiliotteita, että nähtäisiin miten raha on liikkunut. Toivottavasti saamme tiedot käyttöömme tämän vuoden puolella, mutta oikeusapupyynnöissä voi kestää vuosiakin, Taskila sanoo.

Taskila kommentoi yleisellä tasolla, että veroparatiiseistakin saa viranomaisteitse tietoja, mutta oikeusapupyynnöissä kestää kuukausista vuosiin.

Poliisi ei ole vielä halunnut kuulustella yhtiön taustalla olevaa venäläismiestä, sillä tutkinta on vielä pahasti kesken.

– Tässä joutuu miettimään, missä vaiheessa häntä on järkevää kuulustella. Miehen olinpaikkaa pyritään kyllä selvittämään. Kun tarpeelliset tiedot on saatu käymällä läpi muun muassa asiakirjamateriaalia, kuulustelu voi tulla ajankohtaiseksi, Taskila sanoo.