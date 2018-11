Airiston Helmestä takavarikoidut miljoonat olivat kassakaapissa ja kahdessa lentolaukussa

Airiston Helmen taustalla vaikuttavalta venäläismieheltä takavarikoidut noin 3,5 miljoonaa euroa olivat pääosin säilössä kassakaapissa ja kahdessa lentolaukussa, miehen lakimiehenä toimiva oikeustieteen tohtori Kari Uoti kertoo. Venäläistä epäillään poliisin mukaan törkeästä rahanpesusta, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta.

Mies vaatii tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeutta purkamaan poliisin takavarikon rahojen osalta. Poliisi vastustaa tutkinnanjohtaja Antti Perälän mukaan takavarikon purkua.

– Meidän mielestämme takavarikolle olisi edelleen edellytykset. Olemme vaatineet käsittelyä salaiseksi, enkä voi mennä perusteisiin enempää, Perälä sanoo.

Poliisi on kertonut, että yhtiötä koskevassa rikostutkinnassa on kyse usean miljoonan rahanpesuepäilystä. Yrityksen epäillään myös käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa.

Jutussa on vangittu kaksi ihmistä rikoksista epäiltynä, eikä vuonna 1964 syntynyt venäläismies ole vangittujen joukossa.

Toinen vangituista on yhtiön hallituksen jäsenenä ja nimenkirjoittajana toiminut venäläismies, jota pidetään tutkintavankeudessa törkeästä veropetoksesta epäiltynä. Toinen mies on firman palkkalistoilla ollut virolaismies, joka on vangittu epäiltynä avunannosta törkeään veropetokseen.

Puolisonsa sekä vastikään yhtiön hallitukseen asiainhoitajaksi valitun Dan Högströmin mukaan Ukrainasta alun perin kotoisin oleva virolaisvangittu on toiminut yhtiössä talonmiehenä ja huolehtinut käytännön asioista.

Miehensä kanssa Airiston Helmelle töitä tehnyt puoliso on vapaalla jalalla, mutta uskoo olevansa edelleen itsekin epäiltynä jutussa.

Uoti: Rahoilla on laillinen alkuperä

Uotin mukaan rahat on nostettu venäläismiehen omilta tileiltä ja rahoilla on laillinen alkuperä. Sille, miksi joku pitää kolmea miljoonaa käteistä kassakaapissa ja kahdessa lentolaukussa kiinteistössään, ei ole Uotin mukaan sen ihmeellisempää selitystä kuin varakkaan henkilön tapa toimia. Esimerkiksi lvi-bisneksessä Venäjällä mukana oleva venäläismies on Uotin mukaan vähintäänkin monikymmenmiljoonääri.

– Päämieheni ei myöskään luota venäläisiin pankkeihin, Uoti sanoo.

Venäläismiehellä on myös Maltan passi, ja Airiston Helmellä on Högströmin mukaan pankkitilejä myös Euroopassa. Lisäksi Turun saariston kiinteistökauppaa on rahoitettu järjestelyllä, johon on osallistunut veroparatiisiyhtiöitä.

Uoti ei kertomansa mukaan tiedä, missä venäläismies on tällä hetkellä.

Poliisi takavarikoi Airiston Helmen tiluksilta myös valtavan määrän dataa. Poliisin mukaan datan määrä on vähintään sata teratavua.

Vangitun virolaismiehen puoliso, Högström ja Uoti kertovat, että poliisin takavarikoima data sisältää pääasiassa valvontakameroiden tallentamaa kuvaa eri kiinteistöillä olevista rakennuksista.

Syyskuussa Turun saaristossa tehtyyn operaatioon osallistui noin sata keskusrikospoliisin työntekijää sekä noin 300 ihmistä muista viranomaisorganisaatioista, muun muassa Rajavartiolaitoksesta ja Lounais-Suomen poliisista.