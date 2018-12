Airiston Helmi -talousrikostutkinnassa epäilty virolaismies on vapautettu

Airiston Helmi -tutkinnassa epäilty virolaismies on vapautettu, vahvistetaan STT:lle Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta. Poliisi vapautti 51-vuotiaan miehen 27. marraskuuta, kirjaamosta kerrotaan. Vapauttamisesta kertoi Yle. Tutkinnanjohtaja Tomi Taskila sanoo Ylelle, että mies vapautettiin, koska poliisin mukaan ei ole vaaraa, että hän lähtisi esimerkiksi pakoon.

Virolaismiestä epäillään törkeästä veropetoksesta ja avunannosta törkeään rahapesuun. Mies on ollut Airiston Helmi -yhtiön palkkalistoilla.

Toinen epäilty, 36-vuotias venäläismies on yhä vangittuna, eikä hän ole tällä erää toistaiseksi vaatinut päästä vapaaksi, kirjaamosta sanotaan. Taskila sanoo Ylelle, että miehen vangittuna pitäminen on tarpeen, jotta hän ei sotke ja vaikeuta esitutkintaa tai lähde pakoon.

Venäläismiestä epäillään törkeästä veropetoksesta ja törkeästä rahanpesusta. Hän on toiminut Airiston Helmen hallituksen jäsenenä ja nimenkirjoittajana.

STT ei ole tavoittanut Taskilaa kommentoimaan.

Poliisi epäilee miljoonien rahanpesua

takavarikoidut rahat yhä poliisin hallussa

Poliisi on kertonut, että Airiston Helmi -yhtiötä koskevassa rikostutkinnassa on kyse usean miljoonan rahanpesuepäilystä. Yrityksen epäillään myös käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa. Kaksikon lisäksi jutussa on epäiltynä yhtiön takana oleva 54-vuotias venäläismies. Häntä epäillään poliisin mukaan törkeästä rahanpesusta, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta.

Poliisi takavarikoi syyskuussa Turun saaristossa mittavassa operaatiossa Airiston Helmen tiluksilta rahaa sekä valtavan määrän asiakirjoja ja dataa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti viime kuussa, että takavarikoidut noin 3,5 miljoonaa euroa pysyvät poliisin takavarikossa. Tämän viikon perjantaina oikeuden on määrä antaa ratkaisu siitä, tehtiinkö kotietsinnät lain mukaisesti.