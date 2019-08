Ajasto: Kalenterivirhe on tiedossa – "Meille oli jäänyt käsitys, että päivämäärä on joka vuosi sama"

Suomen suurimpiin kalentereiden valmistajiin kuuluvan Ajaston vuosikalentereissa oleva virhemerkintä on yhtiössä tiedossa.

Kuluvan kalenterivuoden Ajaston kalentereihin on merkitty, että Suomen luonnon päivä olisi tänään maanantaina 26. elokuuta. Tosiasiassa Suomen luonnon merkkipäivä on aina elokuun viimeisenä lauantaina.

Tänä vuonna liput nousevat salkoon Suomen luonnon kunniaksi siis ensi lauantaina 31. elokuuta.

Ulla Udd Ajaston asiakaspalvelusta kertoo Keskisuomalaiselle, että virhe juontaa juurensa vuoteen 2017.

– Silloin sisäministeriön nettisivuilla luki, että Suomen luonnon päivä on 26. elokuuta. Siitä on jäänyt meille sellainen käsitys, että päivämäärä on joka vuosi tuo sama, Udd selittää.

Hänen mukaansa virheellinen kalenterimerkintä on ollut tiedossa yhtiössä vähintään kahden kuukauden ajan. Ensi vuoden kalentereihin päivämäärä on merkitty oikein.

– Niissä kalentereissa, joissa merkkipäivät on merkattu, tuo päivämäärä on nyt oikein, Udd sanoo.

Suomen luonnon päivä ei ole virallinen liputuspäivä, eli sitä ei mainita liputusasetuksessa. Sisäministeriö kuitenkin suosittelee liputusta myös Suomen luonnon päivänä, mistä syystä se on merkitty joihinkin kalentereihin.