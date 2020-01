Ajokeli huono Keski-Suomessa – Petomäessä rekka jumissa, autot liukastelleet

Keski-Suomessa on tällä hetkellä huono ajokeli, varoittaa Ilmatieteen laitos. Arvion mukaan ajokeli paranee perjantaihin mennessä, mutta torstaina satanut lumi ja nollakeli ovat jo ehtineet haitata liikennettä.

Nelostiellä Äänekosken Petomäessä on raskas ajoneuvo liukkauden takia jumissa. Auto on jäänyt jumiin pohjoiseen menevällä kaistalla, mutta liikennehaittaa on molempiin suuntiin. Pelastuslaitos sai tiedon asiasta iltapäivällä puoli viiden aikaan, ja Nelostietä yritetään parhaillaan hiekottaa ajoneuvon saamiseksi liikkeelle.

Iltapäivällä kolmen jälkeen henkilöauto suistui kaiteeseen Nelostiellä Jyväskylän pohjoispuolella lähellä Mannilan liittymää. Auto vaurioitui ajokelvottomaksi, mutta henkilövahinkoja ei sattunut. Pelastuslaitoksen mukaan liikenteelle tilanteesta ei ollut juurikaan haittaa.

Keski-Suomessa on sattunut muitakin kolareita iltapäivän aikana, mutta henkilövahingoilta on toistaiseksi säästytty.