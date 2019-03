Ajokeli jatkuu huonona etelässä ja pohjoisessa: "Keli vähän sahaa edestakaisin"

Ajokeli on tänään huono etelässä ja pohjoisessa Suomessa lumisateiden ja sään kylmenemisen vuoksi, varoittaa Ilmatieteen laitos. Huono ajokeli voi kestää yön yli.

– Keli vähän sahaa edestakaisin. Illalla on tulossa uusi sadealue, joka huonontaa ajokeliä uudestaan, kertoo päivystävä meteorologi Juha Tuomola.

Osassa maata on tuulista. Maan etelä- ja keskiosaan virtaa lännestä kylmempää ilmaa, ja tuuli on kohtalaista tai puuskaista. Aurinko kuitenkin pilkistelee pilvien välistä monin paikoin.

Etelä- ja Keski-Suomeen on luvassa pikkupakkasta tai pari plusastetta. Yölämpötilat voivat tippua lännessä alle kymmenen pakkasasteen.

Lapissa tupruttelee, Suomenlahdella tuivertaa

Maan pohjoisosissa päivä jatkuu lumisateisena ja pilvisenä. Osassa Lappia ajokeli on lumipyryn takia huono. Varsinkin Etelä- ja Keski-Lapissa lumisade voi olla sakeaa. Pakkasta on päivällä kuudesta kahteentoista astetta, ja tuuli on kohtalaista tai navakkaa.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa saadaan myös lumisateita, ja lämpötila on muutaman asteen pakkasen puolella. Illalla sää voi poutaantua, mutta huomenna pilvisyys jatkuu.

Suomenlahdelle on annettu kovan tuulen varoitus. Helsingin ja Tallinnan välisellä merialueella tuuli voi puhaltaa jopa 17 metriä sekunnissa. Viime yönä mitattiin jopa myrskylukemia, mutta kovimmat merituulet ovat jo väistyneet itään päin.