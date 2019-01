Ajokeli on heikko tänään ympäri Suomen

Ajokeli on tänään huono koko maassa, varoittaa Ilmatieteen laitos. Keli tien päällä muuttuu huonoksi aamusta alkaen jäätävän tihkusateen ja sään lauhtumisen vuoksi.

Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on tänään pilvistä. Luvassa on vähäistä lumisadetta tai jäätävää tihkusadetta. Lämpötila kohoaa, ja illasta alkaen lämpötila lännessä on nollan ja plus kolmen välillä, idässä nollan ja miinus viiden välillä.

Lapissa on tänään pilvistä ja paikoin sataa lunta, räntää tai vettä. Lämpötila kohoaa päivän aikana miinus kolmen ja plus kolmen asteen välille.