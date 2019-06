Ajokiellot siirtyvät käräjäoikeuksilta poliisille – milloin rattijuopon tai kaaharin kortti lähtee kuivumaan?

Poliisin tietoon tuli viime vuonna yli 19 000 rattijuopumusta ja yli 320 000 liikennerikosta tai -rikkomusta, joissa kyse oli ylinopeudesta. Selviääkö erheestä huomautuksella tai rikesakolla, seuraako päiväsakkoja tai jopa vankeutta ja määrätäänkö ajokielto ja kuinka pitkä, riippuu rikoksesta ja sen olosuhteista.

Kesäkuun alusta voimaan tulevat lainmuutokset muuttavat joiltakin osin sitä, päättääkö seuraamuksista poliisi, syyttäjä tai käräjäoikeus.

1 Komisario Terho Korhonen Sisä-Suomen poliisilaitoksen Jyväskylän lupahallinnosta, mikä kesäkuun alussa muuttuu?

– Tähän asti käräjäoikeus on ratkaissut ajokiellot tiettyjen liikennerikosten yhteydessä. Jatkossakin käräjäoikeus käsittelee rikosasian, mutta sen jälkeen ajokielto tulee poliisin ratkaistavaksi. Linja pysyy samana eli ajokielto määrätään ja mitataan samoin perustein kuin tähänkin asti.

Toinen muutos on se, että rattijuopumuksista ei enää välttämättä mennä oikeuteen, sillä poliisi voi jatkossa antaa rikoksesta sakon, jonka syyttäjä vahvistaa. Törkeät ja vankeuteen mahdollisesti johtavat tapaukset käsitellään edelleen käräjillä rikosasian osalta, mutta ajokiellon käsittelee poliisi.

2 Miten prosessi etenee käytännössä?

– Tyypillisesti poliisipartio ottaa ajokortin pois tien päällä ja määrää epäillyn väliaikaiseen ajokieltoon. Väliaikaisen ajokiellon pituus luetaan vähennyksenä huomioon ratkaistaessa varsinaista ajokieltoasiaa, joka käsitellään erikseen lupahallinnossa joko sen jälkeen, kun syyttäjä on vahvistanut partion antaman sakkorangaistuksen tai käräjäoikeus ratkaissut rikosasian.

3 Millaisia ovat tyypilliset tapaukset, joissa kuljettaja määrätään ajokieltoon?

– Tavallisimpia ovat rattijuopumukset ja törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset. Ajokielto voidaan määrätä myös törkeän liikenneturvallisuuden lievemmästä muodosta vakavasta piittaamattomuudesta liikenneturvallisuutta kohtaan, toistuvista liikennerikkeistä sekä lääkärin arvioimin terveydellisin perustein.

4 Millaisia ovat ajokieltojen pituudet rattijuopumuksissa?

– Ajokiellon minimipituus on kuukausi ja maksimi viisi vuotta. Rattijuopumuksesta seuraa aina ajokielto. Ensikertalaisella, kun promillet ovat lähellä alarajan 0,5 promillea kiellon pituus on normaalisti kolme kuukautta ja uusijan kahdeksan kuukautta. Kun promillet kasvavat, kasvaa myös ajokiellon pituus asteittain niin että törkeän rattijuopumuksen, 1,2 promillea, alarajalla se on ensikertalaisella kahdeksan kuukautta. Ajokielto voidaan määrätä tietyin edellytyksin myös ehdollisena eli alkolukolla valvottuna, jonka kustannukset maksaa kuljettaja.

5 Kuinka suuri ylinopeus johtaa ajokieltoon?

– Ajokiellon pituus määräytyy pitkälti rikoksen vakavuuden eli siitä saatujen päiväsakkojen lukumäärän mukaan. Ylinopeustapauksissa vakava piittaamattomuus voi tulla kyseeseen, kun nopeusrajoituksen ylitys on noin 30 km/h:ssa tai enemmän, ja josta seurauksena on yli 20 päiväsakkoa. Tällöin ajokiellon normaali pituus on noin kuusi viikkoa.

Jos nopeuden ylitys on noin 50 km/h:ssa tai enemmän, mennään törkeän liikenneturvallisuuden ja yli 30 päiväsakon puolelle, on ensikertalaisen normaali ajokielto neljä kuukautta. Jos rangaistuksena on vankeutta, lähtee ajokiellon pituus ensikertalaisella yhdeksästä kuukaudesta.

6 Mitkä ovat olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa ajokiellon pituuteen?

– Ajokiellon pituus määräytyy pääasiassa päiväsakkojen lukumäärän perusteella. Siihen vaikuttavat esimerkiksi ylinopeuden suuruus ja teko-olosuhteet. Vaikka nopeuden ylitys olisi sama, on eri asia ajaako suurta ylinopeutta jäisellä tiellä keskellä päivää taajamassa 40 km/h:n rajoitusalueella päiväkodin tai koulun ohi vai valoisana kesäyönä autiolla maaseudulla.

– Ajokiellon pituudessa huomioidaan myös ajo-oikeuden merkitys kuljettajan toimeentulon hankkimiseen sekä muuhun välttämättömänä pidettävään liikkumiseen. Kuljettajalla on oikeus tulla ajokieltoasiassaan kuulluksi: jo tien päällä hänelle annetaan ohjeet, kuinka toimia halutessaan antaa selvityksensä seikoista, joiden katsoo vaikuttavan ratkaisuun.

7 Miten tulee toimia, jos kokee poliisilta saamansa päätöksen vääräksi?

– Päätökseen tyytymätön voi vaatia muutosta oikaisuvaatimuksella, johon ohjeet annetaan päätöksen mukana. Oikaisuvaatimuspäätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.