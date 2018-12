Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) kertoo kunnioittavansa Mia Nykoppin päätöstä irtisanoutua Trafin pääjohtajan tehtävästä. STT:lle eduskunnassa asiaa kommentoinut Berner kertoo, ettei ole keskustellut Nykoppin kanssa henkilökohtaisesti. Nykoppin irtisanoutumisen taustalla on Trafin ajokorttitietoja luovuttaneesta palvelusta syntynyt kohu.

Viestintävirasto tekee parhaillaan selvitystä kaikkien Trafin sähköisten palveluiden tietoturvasta. Kaikki Trafin sähköiset palvelut ovat toistaiseksi poissa käytöstä.

Bernerin mukaan selvitystyö on kesken, mutta Trafin sähköisiä palveluja pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti takaisin käyttöön.

Nykopp sanoi LVM:n tiedotteessa, että päätti siirtyä sivuun pääjohtajan tehtävästä Trafin julkiset kuljettajatiedot -palvelun toiminnasta syntyneen tilanteen rauhoittamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi.

Trafin pääjohtajana toimii vuoden loppuun asti Liikennevälineet-toimialan johtaja Olli Lindroos.

Sähköisestä kuljettajatiedot-palvelusta on voinut saada helposti ja ilmaiseksi selville ihmisten voimassa olevat ajokorttitiedot. Ongelmallista on, että erilaisia hakuja ja tietokantoja yhdistelemällä on ollut mahdollisuus myös väärinkäytöksiin, kuten identiteettivarkauksiin.

Kaikki sähköiset palvelut syynätään

Viestintävirasto antoi eilen LVM:lle arvion Trafin kaikkien sähköisten palveluiden tietosuojasta ja -turvasta. Myös Trafin pääjohtajalta saatiin arvio siitä, ovatko muut asiointipalvelut kuin kuljettajatietopalvelut otettavissa käyttöön laillisesti ja turvallisesti. Tällä hetkellä kaikki Trafin sähköiset palvelut ovat poissa käytöstä toistaiseksi.

Viestintäviraston selvitystä johtava pääjohtaja Kirsi Karlamaa kertoo LVM:n tiedotteessa, että Trafin palvelukokonaisuuden tietoturvallisuuden taso on keskimääräistä paremmalla tasolla verrattuna valtiohallinnon muihin tarkastuskohteisiin, joihin sovelletaan vastaavia tietoturvavaatimuksia.

– Tässä muistutetaan siitäkin tosiasiasta, että julkisuudessa on puhuttu vain yksittäisestä palvelusta. Kun arvioidaan kokonaisuutta, niin se on hyvällä tasolla, kertoo myös LVM:n osastopäällikkö Laura Vilkkonen STT:lle.

Viestintävirasto arvioi vielä kaikki Trafin sähköiset palvelut erikseen ennen kuin niiden avaamisesta päätetään.

– Kun tämä (kuljettajatiedot-palveluun liittyvä kohu) tuli julkisuuteen näin negatiivisessa valossa, niin emme halua enää yhtään uutta palvelua, josta tulisi vastaavanlainen keskustelu.

Vilkkosen mukaan Viestintävirasto ei ole ainakaan vielä muutaman päivän selvitystyön aikana löytänyt Trafin palveluista tietoturva-aukkoja. Ministeriö kuitenkin kertoo tiedotteessa, että Trafin sähköisten palveluiden avaamiseen liittyy edelleen riskejä, joten palveluita avataan yksi kerrallaan. Vilkkosen mukaan kyse on siitä, että palvelujen tietoturvaa halutaan varmistaa tarkemmin palveluista syntyneen kohun vuoksi.

Arkeen vaikuttavia palveluita kiinni

Ensimmäiset Trafin sähköiset palvelut pyritään saamaan käyttöön mahdollisimman pian. Palveluita otetaan käyttöön sitä mukaa kun Viestintävirasto arvioi sen olevan mahdollista, mutta tarkempia aikatauluja ei vielä anneta.

– Trafi tarjoaa paljon kansalaisten arkeen liittyviä palveluita. Kaikki autokauppaan liittyvät palvelut ovat nykyään käytännössä digitaalisia. Siksi on ymmärrettävää, että palveluiden kiinni pitäminen haittaa kansalaisten arkea, ja yritämme saada siitä näkökulmasta kriittisimmät palvelut pystyyn mahdollisimman pikaisesti, Vilkkonen sanoo.

Ministeriö on pyytänyt Viestintävirastolta myös toisen selvityksen.

– Ensin pyydettiin välittömät ensiarviot keskiviikkoon mennessä ja hieman valistuneempi arvio 21. joulukuuta mennessä, Vilkkonen kertoo.

Nykopp hakenut pääjohtajan pestiä uudessa Liikenne- ja viestintävirastossa

Trafin pääjohtajan virasta torstaina irtisanoutunut Nykopp on hakenut uuden Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajan paikkaa. LVM kertoi marraskuun alkupuolella, että pääjohtajan virkaa tavoittelee viisi hakijaa.

Myös Trafin sähköisistä palveluista tehtävää selvitystä johtava Viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa on hakenut uuden viraston pääjohtajan virkaa.

Liikenne- ja viestintävirasto on uusi virasto, jonka toiminnan on määrä käynnistyä vuodenvaihteessa. Uusi virasto syntyy, kun nykyiset Viestintävirasto, Trafi ja tietyt Liikenneviraston toiminnot yhdistetään. Virastossa työskentelee noin 900 henkeä.

Muut hakijat ovat Viestintäviraston Taajuushallinnon johtaja Jarno Ilme, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki sekä johtaja Erik Semenius Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.