Akavan puheenjohtaja valitaan tänään – Teikari haastaa Fjäderin

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan puheenjohtaja seuraavalle nelivuotiskaudelle valitaan tänään. Nykyinen puheenjohtaja Sture Fjäder tavoittelee jatkoa. Hän on johtanut Akavaa vuodesta 2011. Hänen lisäkseen ehdokkaaksi on ilmoittautunut palvelujohtaja Maria Teikari Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuista (YKA).

Akavan puheenjohtaja valitaan joka neljäs vuosi liittokokouksessa. Kullakin jäsenliitolla on käytössään liiton koon mukaan määräytyvä määrä ääniä.

Fjäderin valinta jatkokaudelle on lähes varma, sillä hänellä on takanaan isojen liittojen, kuten Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n ja Insinööriliiton tuki.

Fjäder on 62-vuotias kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Hän on kokoomuksen jäsen ja ollut työmarkkinatoiminnassa mukana vuodesta 1987.

Teikari on 33-vuotias SDP:n jäsen. Hän on hallintotieteiden maisteri ja ollut perustamassa Facebookiin naisten työelämäverkostoa Ompeluseuraa. YKAn palvelujohtajana hän on työskennellyt vuodesta 2017.

Fjäderin asemasta keskusteltu

Fjäderin asemasta on leimahtanut aika ajoin kipakka keskustelu järjestön sisällä, kun hän on sanonut jotain, mikä on suututtanut akavalaisia.

Useat akavalaiset liitot esimerkiksi ärsyyntyivät kaksi vuotta sitten Fjäderin Ylellä esittämästä kommentista, jonka mukaan kouluttamattomille maahanmuuttajille voisi maksaa pienempää palkkaa, jotta he pääsisivät töihin. Kohua nostatti myös Fjäderin sopimus, jonka mukaan hän saa Akavasta täyden korvauksen vajaan kahden vuoden ajan, vaikka hän häviäisi puheenjohtajavaalin.