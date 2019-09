Akne heikentää elämänlaatua ja itsetuntoa – ongelmaa on lähes jokaisella nuorella, mutta myös kasvavalla määrällä aikuisia naisia

Lieväkin akne voi heikentää merkittävästi elämänlaatua ja itsetuntoa. Valkopäitä, mustapäitä ja etenkin märkäisiä näppylöitä kasvoilla, selässä tai rintakehässä on vaikea saada piiloon. Pahimmillaan akne aiheuttaa kipeitä kystia ja ihomuutoksia.

Akne on sisäsyntyinen tauti, jolla ei ole loogista syytä. Syntymissyystä on monia teorioita, mutta kukaan ei voi sanoa varmaksi, mistä puhkeaminen johtuu.

– Se tiedetään, että on olemassa perinnöllinen taipumus. Lisäksi on olemassa aknea pahentavia tekijöitä, kuten rasvaiset ihotuotteet tai mekaaninen hankaus, sanoo ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Alexander Salava.

Akne voi aiheuttaa psykososiaalista kärsimystä ja psyykkisiä ongelmia kuten masennusta. Se voi myös vaikuttaa minäkuvaan tai rajoittaa sosiaalisia suhteita. Asiaa ei helpota se, että aknen tyypillisin puhkeamisaika eli nuoruus on muutenkin herkkää aikaa.

Ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund tapaa usein nuoria yksityisellä lääkäriasemalla Ihosairaalassa Helsingissä. Kyrklund kertoo, etteivät nuoret yleensä tuo "Instagram-painetta" itse esille. Silti akne voi vaivata nuorta paljon.

Esimerkiksi nuoren mukana olevat vanhemmat saattavat kertoa, että aiemmin aktiivinen ja ulkona viihtyvä nuori välttelee sosiaalisia tilanteita iho-ongelmien takia.

– Ja kyllä ennen koulujen päättäjäisiä tai vanhojentansseja moni vastaanotolle saapuva nuori kertoo suoraan haluavansa olla tilanteessa ilman finnejä, Kyrklund kertoo.

Aikuisiän aknea yhä useammalla

Kyrklund kertoo, että American Academy of Dermatology -organisaation tilastojen mukaan aikuisiän aknen esiintyvyys on nousussa. Uusien tilastojen mukaan aikuisista yhdysvaltalaisnaisista 15 prosentilla esiintyy aknea.

– Meidän (suomalaisten) ruokavaliomme ja elämäntyylimme on varsin samansuuntainen yhdysvaltalaisten kanssa, joten ihotaudeissa pitkälti samat trendit ovat valloilla, Kyrklund sanoo.

Aikuisiän akne voi olla nuoruudesta jatkuvaa tai vasta vanhemmiten puhkeavaa. Kyrklundin mukaan aikuisiän aknessa hormonien merkitys on suuri. Akne voi puhjeta synnytyksen tai imetyksen jälkeen tai yhdistelmäehkäisyn vaihtamisen tai lopettamisen yhteydessä. Lisäksi merkittävä osatekijä on stressi.

Kaiken kaikkiaan aknea on elämänsä aikana noin 60–80 prosentilla ihmisistä. Suurinta esiintyvyys on teineillä: murrosiän lopulla aknea on yhdeksällä kymmenestä.

Salavan mukaan määrässä ei ole tapahtunut viime vuosina kasvua.

– Voi olla, että ihmiset ovat asialle herkempiä, ja yhä useampi haluaa hoitoja, Salava sanoo.

Määrätyt lääkemäärät pysyneet luultavasti samoina

Suurimmalla osalla akneen sairastuneista on lievää aknea, josta pääsee eroon apteekin pesugeelien, kasvovesien, voiteiden ja muiden täsmätuotteiden avulla. Keskivaikean märkäpäitä nostattavan aknen taltuttamiseksi tarvitaan lisäksi antiseptisiä yhdistelmägeelejä ja mahdollisesti erilaisia antibioottikuureja. Siitä ei ole tilastoja, paljonko näitä kaikkia tuotteita yhteensä ostetaan aknen hoitoa varten.

Ainoa akne-lääke, jonka tarkat käyttäjämäärät ovat tiedossa, on vaikeaan akneen määrättävä isotretinoiini. Kelan tilastoista selviää, että kyseisen lääkkeen käyttäjien määrä on pysynyt noin 15 000:ssa koko vuosikymmenen.

Kuorinnat tai ruokavalio eivät paranna aknea

Aknen hoitoon liittyy paljon uskomuksia, ja monet hoitavat ihoaan tavoilla, jotka eivät ole koululääketieteen mukaisia. Salava kertoo, että monet aknesta kärsivät käyvät kosmetologilla puhdistuksissa, kuorinnoissa tai valo- ja laserhoidoissa.

– Tieteellinen näyttö näiden hoitojen tehosta on vähäistä tai olematonta. Ehkä lievässä aknessa niistä voi olla apua, mutta enemmän hoitoja voi kutsua uskomus- tai lisähoidoiksi, Salava sanoo.

Internetissä ja kuulopuheissa usein ylikorostuu ravinnon merkitys. Tutkimukset eivät Salavan mukaan ole todenneet ravinnon ja aknen kohenemisen välillä mitään yhteyttä.