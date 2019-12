Al-Holin lapset eivät kaipaa videokameroita ja mikrofoneja vaan puhtautta, lämpöä ja vakautta

Lämmin ja turvallinen koti, puhtaat vaatteet, kunnon ruokaa, säännöllinen rytmi ja luotettavat, läsnäolevat aikuiset. Näitä asioita Pohjois-Syyriassa al-Holin leirillä asuvat lapset tarvitsevat, eivät valtavaa mediahuomiota, arvioi neljä STT:n haastattelemaa asiantuntijaa.

– Viranomaisilla on paljon valmiuksia hoitaa asiaa, mutta mediahuomio haittaa prosessia. Huomio luo myös turvallisuusriskin sekä lapsille että heidän läheisilleen, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoistutkija Ferdinand Garoff.

Samaa sanoo Pelastakaa Lapset ry:n kehittämispäällikkö Tove Lönnqvist. Hän huomauttaa, että lastensuojelun piirissä on jo muitakin lapsia, jotka ovat eläneet kurjissa oloissa ja joilla on riski tulla erotetuksi vanhemmastaan, joten viranomaisen näkökulmasta tilanne on valitettavasti monilta osin tuttu.

– Kaikista suurin ero on tämä mediamyllytys. Jos lapset joutuvat kaiken keskelle, se ei ainakaan vähennä traumatisoitumista tai ulkopuolisuuden tunnetta.

Helsingissä valmistaudutaan

Al-Holin leirillä on tiettävästi noin 30 suomalaislasta. Ulkoministeriö tiedotti torstaina, että kahden suomalaisen lapsen kotiuttamista valmistellaan.

Helsingin kaupungin lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski kertoo, että sosiaali- ja terveystoimi on jo keväästä asti varautunut leirillä olevien naisten ja lasten saapumiseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupunki on varautunut järjestämään lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja koonnut viranomaisia yhteen, jotta palveluiden saatavuus voidaan varmistaa.

Nummikosken mukaan on erittäin tärkeää ottaa huomioon kunkin lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet. Mediamylläkkä ei hänenkään mielestään tue kuntoutumista.

– Olisi hirveän tärkeää, että nämä lapset saisivat Suomeen tultuaan olla rauhassa ja löytää paikkansa suomalaisessa arjessa ilman sen suurempaa ulkopuolisten tai median huomiota.

Yhteys valtioon on lapselle abstrakti

Julkisessa keskustelussa on esitetty huolta siitä, että ääriolosuhteissa ja terroristijärjestö Isisin vaikutuspiirissä eläneet äidit ja lapset ovat Suomelle turvallisuusuhka. Lönnqvist muistuttaa, että Suomen lain mukaan rikokseen syyllistymisestä seuraa rangaistus. Jos äitiä epäillään rikoksesta, tutkinnasta huolehtii poliisi.

Samankaltaisia tilanteita syntyy lastensuojelussa ilman kansainvälisiä terroristijärjestöjä ja kalifaatiksi julistautumistakin.

– Samalla tavalla huumekauppias voi tulla vangituksi, vaikka hänellä olisi lapsia. Lastensuojelulle tämä on toimintatapojen näkökulmasta arkipäivää, Lönnqvist sanoo.

Monet lapsista ovat syntyneet Syyriassa, eli he eivät ole koskaan edes käyneet Suomessa. Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriön poliisitoiminnan ohjausyksiköstä kuitenkin huomauttaa, että hyvin pienelle lapselle yhteys johonkin tiettyyn valtioon on abstrakti asia. Merkityksellistä on se, ketä aikuisia lapsen ympärillä on.

Mediatietojen perusteella al-Holin leirillä asuvat kantasuomalaiset äidit ovat puhuneet lapsilleen suomea. Mankkinen kuvailee äitien näin siirtävän päivittäin lapsiin suomalaisuutta ja suomalaista kulttuuria.

– Lasten kasvuympäristössä on voinut olla elementtejä, joilla on yhteys Suomeen, esimerkiksi kieli, hän sanoo.

Lapsi on lojaali vanhemmalleen

Kun lasten perustarpeista on huolehdittu ja arki saatu vakautettua, asiantuntijoiden mukaan on aika huomioida kunkin lapsen erityistarpeet. Kaikki neljä painottavat, että lapset kokevat asioita eri tavalla, eikä vielä ole tiedossa, millaisia asioita lasten elämässä on tähän asti tapahtunut.

THL:n Garoff ja Pelastakaa Lasten Lönnqvist arvioivat, että tarvetta voi olla monenlaisille palveluille esimerkiksi traumaterapiasta ja tukipalveluista alkaen.

Yksi osa-alue on huolehtia, etteivät lapset radikalisoidu. Suomessa radikalisoitumisen estämiseksi tehtävää työtä koordinoi sisäministeriö. Palvelua ei ole suunnattu vain Syyriasta tuleville vaan kaikille, ja siinä on ollut mukana esimerkiksi äärioikeistolaisia.

Sisäministeriön Mankkinen sanoo, että prosessi on lasten kohdalla erilainen kuin aikuisilla. Lapset eivät ole itse valinneet aatettaan vaan oppineet sen ympäristöstään, joten tarkoituksena on esittää lapsille myös muita vaihtoehtoja.

Mankkinen ja Lönnqvist painottavat, että lapset ovat aina lojaaleja vanhemmilleen. Se, että lapsi todella kannattaisi jotakin ideologiaa ja toimisi sen mukaisesti, on kuitenkin asiantuntijoiden mielestä epätodennäköistä.

– On tärkeää, ettei mitätöidä sitä, mitä lapsi on siihen asti tuntenut ja kokenut, Mankkinen sanoo.

Aikuisilta "rikotaan kuplaa"

Aikuisten kohdalla deradikalisoiminen on toisenlaista kuin lapsilla, koska radikalisoituminen on yleensä seurausta aikuisen omista valinnoista. Mankkisen mukaan taustalla on niin yksilön oma kuin yhteiskunnallinen tilanne, ja joukossa on sekä niin kutsuttuja veto- että työntötekijöitä.

– Ideologialla on merkitystä radikalisoitumisessa, mutta on varsin erilaisia käsityksiä siitä, onko se vähäinen vai suurempi.

Naisten medioille antamien lausuntojen perusteella näyttää Mankkisen mukaan siltä, että naisia veti Isisin niin kutsuttuun kalifaattiin lupaus saada elää rauhassa muslimina. Vastaavasti arjen kokemukset syrjinnästä ovat voineet toimia työntävinä tekijöinä.

Äärijärjestön propagandaa Mankkinen pitää taitavasti toteutettuna.

– Viesti oli, että tulkaa elämään kalifaattiin, koska täällä voitte elää muslimeina joutumatta uhkaaviin tilanteisiin.

Aikuisten osalta deradikalisaatio lähtee siitä, että elämään on saatava uudenlaista sisältöä ja sosiaalisia verkostoja radikalisoituneiden piirien ulkopuolelta. Lisäksi deradikalisoitumisohjelmassa osallistuja saa riippumattoman mentorin, jonka kanssa keskustella vaihtoehtoisista tavoista elää mustavalkoisen ystäviksi ja vihollisiksi määrittelyn sijaan.

– Arkikielellä sanottuna rikotaan sitä kuplaa, jossa ihminen elää. Maailmaan tuodaan lisää värejä, Mankkinen kuvailee.

Hän korostaa, että pakottamalla tai rahalla ei ole saatu muissa maissa aikaan hyviä tuloksia. Koska radikalisoituminen tapahtuu ihmisen omassa päässä, myös deradikalisoitumisprosessi alkaa korvien välistä.