Alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen Välimeren alueelta ryhdytään valmistautumaan Suomessa – kesän aikana Suomeen siirrettäneen noin sata nuorta

Maahanmuuttovirasto (Migri) alkaa valmistautua Välimeren alueelta siirrettävien alaikäisten vastaanottamiseen. Ilman huoltajia oleville lapsille tarkoitettuja vastaanottokeskuksia laajennetaan sekä perustetaan uusi ryhmäkoti. Ryhmäkodin sijaintia ei ole vielä päätetty, kun taas vastaanottokeskuspaikkoja lisätään nykyisissä yksiköissä eri puolella Suomea.

Kaikkiaan uusia paikkoja perustetaan noin sadalle alaikäiselle turvapaikanhakijalle. Suomen hallitus on aiemmin ilmoittanut ottavansa vastaan Välimeren alueelta yhteensä 175 turvapaikanhakijaa.

– Varauduimme nyt kapasiteetissa noin 100:aan ilman huoltajaa olevaan lapseen. Toki se 75 voi jakaantua yksinhuoltajaperheiden ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten kesken, kertoo Migrin vastaanottoyksikön ylitarkastaja Mikko Välisalo.

Migrin mukaan ensimmäiset siirrot toteutettaneen touko-kesäkuussa. Kaikki eivät saavu Suomeen yhtä aikaa.

– 20–30 ihmisen ryhmissä tullaan porrastetusti, siinä menee muutama kuukausi. Olemme ilmoittaneet, että olemme valmiita vastaanottamaan toukokuun lopussa.

Suurin osa ilman huoltajaa olevista lapsista vastaanotetaan pakolaisleireiltä Kreikasta. Siirtoja voidaan vastaanottaa myös Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta.

Välisalon mukaan yksi Suomen ehdoista on se, että siirrettävät ovat alle 17-vuotiaita.

– Mielellämme priorisoimme mahdollisimman nuoria ja tyttöjä, mutta toki tiedämme kaikki sen, että heitä ei siellä kovin montaa ole, se on realiteetti. Suurin osa on poikia. Kauhean nuoria siellä ei juuri ole, vaan yleensä he ovat suurin piirtein teini-iässä. Kreikka esittää hakijoita, ja me arvioimme niistä, keitä otamme.

Koronatesti ennen ja jälkeen siirron

Välisalon mukaan vielä ei ole päätetty, miten alaikäiset Suomeen saapuvat.

– Euroopan komissio koordinoi siirtoja. Riippuu Kreikan päästä, miten saadaan järjestettyä siirrot yhdessä IOM:n kanssa, Välisalo sanoo.

Koronatilanne huomioidaan siirroissa. Esimerkiksi jokaiselle tehdään ennen ja jälkeen siirron terveystarkastus, johon kuuluu koronatestaus.

– Tämänhetkiset reunaehdot sinne päähän ovat ne, että koronapositiiviset tai oireilevat eivät siirry ollenkaan. Sitten luonnollisesti pitäisi odottaa, että se menee ohi.

Ennen keskukseen siirtymistä järjestetään 14 vuorokauden karanteenia vastaava järjestely, joka toteutuu tavanomaista ryhmäkotia vastaavissa olosuhteissa.

– Sitä vasta tässä kohtaa suunnitellaan, mutta tarkoitus on, että tällainen karanteeni järjestetään pääkaupunkiseudulla aina näille ryhmille ennen sitä siirtoa muihin yksiköihin.

Välisalon mukaan karanteeni järjestetään todennäköisesti ryhmäkodeissa, joissa on toimintaa tälläkin hetkellä.

– Tavalla tai toisella pitää järjestää, että kukaan muu asiakas ei ole heidän kanssaan tekemisissä karanteenin aikana.

Välisalo korostaa, että nyt kyseessä oleva 14 päivän karanteeniolojen luominen on täysin uudenlainen tilanne.

– Mitään lukkojen taakse laittamista ei tietenkään ole, vaan tavalla tai toisella täytyy muuten varmistaa, että he (karanteenissa olevat alaikäiset) eivät liiku sieltä mihinkään ja painottaa heille asian tärkeyttä.

– Täytyy tietysti varautua siihenkin, että yllätyksiä varmasti tulee, ja niihin täytyy pystyä varautumaan, Välisalo lisää.