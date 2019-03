Aikuiskoulutustukea saa tällä hetkellä Suomessa lähes 25 000 henkilöä. Tuen saajista noin kaksi kolmasosaa suuntaa uudelle alalle, kerrotaan Työllisyysrahastosta.

– Aikuiskoulutustuen suosio on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2010. Silloin tuen saajia oli noin 9 000, Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki sanoo.

Metsämäen mukaan tukea käytetään eniten sosiaali- ja terveysalalle kouluttautumiseen.

– Alan osuus on noin 35 prosenttia, vaikkakin sen suosio on vähentynyt jo monta vuotta peräkkäin.

Eniten aikuiskoulutustukea saadaan 30–44-vuotiaiden ikäryhmässä. Alle 30-vuotiaita on tuen saajista noin 10 prosenttia ja 45–59-vuotiaita noin 20 prosenttia. Aikuiskoulutustuen saamisen edellytyksenä on vähintään kahdeksan vuoden työura tai päätoiminen yrittäjyys.

Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtajan Heikki Räisäsen mukaan kasvaville aloille vaihdetaan tällä hetkellä eniten. Vuosina 2015–2018 eniten on kasvanut rakennusala. Vastaavasti supistuvilta aloilta vaihdetaan pois. Pitkäaikaisena trendinä on ollut teollisuusalan työvoiman lasku, mutta aivan viime aikoina myös teollisuusala on kääntynyt kasvuun.

Janne Metsämäki kertoo, että aikuiskoulutustuen saajista lähes 40 prosenttia opiskelee ammattikorkeakoulussa.

Tietoisuus vaihtoehdoista lisääntynyt

Työsuhteet ovat muuttuneet aiempaa epävakaammiksi ja lyhyemmiksi, mikä selittää myös alanvaihdosten lisääntymistä, sanoo Turun Aikuiskoulutussäätiön toimitusjohtaja Tommi Forss. Myös ihmisten suhtautuminen työhön on muuttunut.

– Työelämässä uskalletaan hakea uutta suuntaa, ja yleinen tietoisuus vaihtoehdoista ja koulutusmahdollisuuksista on lisääntynyt.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen opinto-ohjaajan Anni Nivan mukaan alanvaihdosten taustalla ovat yleensä joko muutoshalu, vuorotyöstä säännölliseen työaikaan vaihtaminen, työttömäksi jääminen tai terveydelliset syyt. Aiemmin päästiin herkemmin työkyvyttömyyseläkkeelle, kun nyt uutta suuntaa on haettava kouluttautumalla ammattiin, joka sopii paremmin omaan tilanteeseen.