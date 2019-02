Alma Median epäillyn työsyrjinnän toinen uhri on Johanna Vesikallio Perheyritysten liitosta

Toinen Alma Median epäillyn työsyrjinnän uhri on Perheyritysten liiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Johanna Vesikallio. Asiasta kertoi ensin Suomen Kuvalehti.

Lehti kertoo, että työsyrjinnästä epäiltynä on Alma Median toimitusjohtajan Kai Telanteen lisäksi henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen.

Alma Median johdon epäillään syrjineen myös nykyistä valtioneuvoston viestintäjohtajaa Päivi Anttikoskea.

STT on kertonut aiemmin, että poliisi on tutkinut, onko Aamulehden päätoimittajan valinnassa syrjitty kahta naishakijaa perhesyiden perusteella. Poliisi aloitti esitutkinnan asiasta loppukesällä viime vuonna.

Tutkinta alkoi siitä, kun valtioneuvoston viestintäjohtaja Anttikoski kertoi Suomen Kuvalehdelle kokemuksiaan siitä, miksi hänen valintansa Aamulehden vastaavaksi päätoimittajaksi kariutui. Aamulehden vastaavana päätoimittajana viime vuoden helmikuussa aloitti Jussi Tuulensuu, joka oli toiminut aiemmin virkaa tekevänä päätoimittajana.

Anttikosken puoliso ja lapsi eivät olisi muuttaneet Tampereelle Anttikosken työn mukana. Telanne oli Anttikosken mukaan sanonut, ettei kymmenvuotias lapsi pärjää ilman äitiä.

Telanne on kiistänyt, että perhesyyt olisivat vaikuttaneet rekrytointiprosessiin. Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Jari Kinnunen on aiemmin kertonut, että myös toinen epäilty on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Vesikallio on työskennellyt aikaisemmin muun muassa juontajana Ylen A-studiossa ja STT:n yhteiskuntatoimituksen esimiehenä. Suomen Kuvalehden mukaan Vesikallio sai syksyllä 2017 yhteydenoton headhunterilta Aamulehden päätoimittajan paikasta.

Poliisi kertoi aiemmin tässä kuussa päättäneensä esitutkinnan. Epäilty työsyrjintä on tällä hetkellä syyteharkinnassa.

Telanteelle sakot syrjinnästä vuonna 2015

Alma Median toimitusjohtajana vuodesta 2005 asti toiminut Telanne on tuomittu aiemmin vastaavalla rikosnimikkeellä korkeinta oikeutta myöten.

Korkein oikeus korotti kesällä 2015 Telanteen sakkoja Johanna Korhosen työsyrjinnästä. Korhonen valittiin Lapin Kansan päätoimittajaksi vuonna 2008. Hänen työsuhteensa purettiin, kun tieto naispuolisosta ja puolison poliittisesta toiminnasta oli tullut ilmi.

Telanne tuomittiin perhesuhteiden ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuneesta syrjinnästä 40 päiväsakkoon eli maksamaan reilut 18 000 euroa. Aiemmin Helsingin hovioikeudessa päiväsakkoja tuli 15 ja maksettavaa lähes 7 000 euroa. Helsingin käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt syytteen.