Alma-kysely: Jos presidentti liputtaisi Nato-jäsenyydelle, joka toinen suomalainen hyväksyisi liittoutumisen

Jos presidentti Sauli Niinistö liputtaisi Suomen Nato-jäsenyyden puolesta, noin joka toinen suomalainen olisi valmis tukemaan hänen ratkaisuaan, ilmenee Alma Median lehtien teettämästä kyselystä.

Tietoykkösen tekemän mielipidemittauksen mukaan 48 prosenttia vastaajista tukisi ja 33 prosenttia ei tukisi presidentin päätöstä.

Presidentin Nato-kantaa tukevia vastaajia on kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Muutos on kyselyn perusteella tilastollisesti merkittävä. Tukijoiden määrä on kasvanut tasaisesti runsaan kolmen kuukauden välein tehdyssä tutkimuksessa.

Eniten tukea presidentin myönteiselle Nato-päätökselle antaisivat kokoomuksen kannattajat. Heistä kolme neljästä eli 76 prosenttia tukisi presidentin ratkaisua. Vähiten presidentin päätöstä tukisivat vasemmistoliiton kannattajat. Heistä 10 prosentilta löytyisi tukea.

Tutkimuksessa tehtiin runsaat 1 500 haastattelua. Ne tehtiin puhelinhaastattelujen ja internetkyselyn yhdistelmänä 5.–18. joulukuuta.

Vastaajat edustavat äänestysikäisiä suomalaisia Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen virhemarginaali kaikkien vastaajien osalta on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.