Alman gallup: Perussuomalaisten kannatus nousussa, SDP hiipuu

Perussuomalaisten kannatus on tuoreessa Alman kyselyssä noussut 9,7 prosenttiin marraskuun 8,4 prosentista. Suosituimpana puolueena jatkaa edelleen SDP, vaikka sen kannatus on tippunut 0,7 prosenttiyksikköä 20,7 prosenttiin. Kokoomuksen kannatus on 19,6 prosenttia ja keskustan 15,5 prosenttia. Kokoomuksen kannatus on huvennut hitusen ja keskustan hieman kasvanut.

Vihreiden kannatus oli 12,9 ja vasemmistoliiton 9,1 prosenttia. RKP ja kristilliset pysyttelivät neljän prosentin tuntumassa, ja sinisten kannatus laski alle kahden prosentin.

Kyselyyn haastateltiin noin 1 500 ihmistä 5.–18. joulukuuta. Virhemarginaali on enintään 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.