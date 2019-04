Alman kysely: Perussuomalaiset noussut yhä, SDP menetti kärjessä kannatustaan

Perussuomalaisten kannatus on noussut 2,2 prosenttiyksikköä kuukauden takaisesta ja on 13,4 prosenttia, kertoo Alma Median julkaisema mielipidemittaus. SDP on yhä suosituin puolue, mutta sen kannatus laski 21,3 prosentista 19,6:een.

PS:n edellä ovat kannatustaan reilun prosenttiyksikön menettänyt kokoomus 17 prosentilla ja sitä puolisen prosenttiyksikköä nostanut keskusta 14,7 prosentilla. Vihreät on viidentenä aivan PS:n kannassa 13,3 prosentin kannatuksella. Virhemarginaali on 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tietoykkösen toteuttamassa kyselyssä puoluekantansa kertoi noin 1 200 ihmistä. Yhteensä haastatteluja tehtiin noin 1 500 maaliskuun lopulla ja huhtikuun alkupäivinä.

Samansuuntaisia

tuloksia

Eri tutkimusyhtiöiden tulokset ovat samansuuntaisia, mutta kannatusprosenteissa on eroja.

Esimerkiksi Ylen viimeisimmässä kannatusmittauksessa maaliskuun lopulla SDP:n kannatus oli 20,1 prosenttia. Kokoomus oli kiinni toiseksi suurimman puolueen paikassa 15,8 prosentin kannatuksella, mutta perussuomalaiset hengitti kolmossijalla niskaan 15,1 prosentillaan.