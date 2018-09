Alman kysely: SDP suurin, vihreiden ja keskustan kannatus laskussa

SDP on suosituin puolue Alma Median teettämän kyselyn mukaan. Kyselyssä puoluekantansa kertoneista 22,2 prosenttia ilmoitti äänestävänsä SDP:tä.

Kokoomusta äänestäisi 19,9 prosenttia ja keskustaa 15,1 prosenttia. SDP:n kannatus on parantunut elokuusta, kokoomuksen on pysynyt lähes samana ja keskustan kannatus taas on hieman laskenut.

Vihreiden kannatus on kyselyssä 12,3 prosenttia. Vielä elokuussa puoluetta kannatti Alman kyselyn mukaan yli 13 prosenttia.

Seuraavaksi kannatuksessa tulevat vasemmistoliitto 9,5 prosentin kannatuksella ja perussuomalaiset 7,9 prosentin kannatuksella. Hallituspuolue sinisiä kannattaa 2,5 prosenttia, RKP:tä 4,3, kristillisdemokraatteja 3,9 prosenttia, Alman kysely kertoo.