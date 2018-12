Aloite teiden talvikunnossapidosta ei edennyt eduskuntaan – vain murto-osa kansalaisaloitteista kerää vaaditun kannattajamäärän ajoissa

Viime joulukuun alussa karstulalainen Jari-Pekka Rissanen teki kansalaisaloitteen teiden talvikunnossapidon minimivaatimusten saamiseksi lakiin.

Aloite keräsi verkossa noin viikossa yli 10 000 ja tammikuun loppuun mennessä yli jo 20 000 kannattajaa. Sitten tahti hiipui.

Kun määräaika kannatusilmoitusten keräämiseen päättyi kesäkuussa, koossa oli 24 601 nimeä. Puolessa vuodessa olisi pitänyt kerätä vähintään 50 000 kannatusilmoitusta, jotta kansalaisaloite olisi edennyt eduskuntaan.

– Ei se jäänyt harmittamaan. Aloite kannatti tehdä, sillä asiasta puhuttiin silloin ja teiden talvihoitoon on sen jälkeen tehty muutoksia. Aloite saattoi olla siihen yksi osatekijä, nykyisin Vaasassa asuva Rissanen sanoi.

Rissanen ajaa työkseen yhdistelmäajoneuvoja.

– Nyt alkutalvesta on taas ollut liukkaita kelejä, ja kunnossapidossa olisi vielä parannettavaa. Onneksi Tampereen ja Ikaalisten väli oli maanantaina suolattu, kun edelläni kulkenut rekka syttyi palamaan ja jouduin väistämään sitä, Rissanen kertoi.

Rissasen aloitteen kohtalon kokee valtaosa kansalaisaloitteista. Tänä vuonna oikeusministeriön ylläpitämällä kansalaisaloite.fi-verkkosivustolla on aloitettu 108 kansalaisaloitetta, joista tähän mennessä kuusi on kerännyt määräajassa eduskuntakäsittelyyn vaaditut 50 000 kannattajailmoitusta.

Suosituin niistä on ollut diesel­autojen käyttövoimaveron poistoa ajava kansalaisaloite. Sillä on jo yli 117 000 kannattajaa, vaikka nimiä on mahdollista kerätä toukokuulle asti.

Tänä vuonna vireille tulleista kansalaisaloitteista eduskuntaan on viety ainoana aloite, jossa vaaditaan vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettavaksi oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja.

Yli 50 000 allekirjoittajaa keräsivät tänä vuonna myös aloitteet, joissa esitetään avohakkuiden lopettamista valtion mailla, tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä, mikromuovien kieltämistä kosmetiikasta ja raiskauksen määritelmän muuttamista suostumusperustaiseksi.

Näitä aloitteita ei vielä ole toimitettu eduskuntaan.

Yhä jatkuvista kansalaisaloitteista lähimpänä vaadittua rajaa on nyt aloite laista, joka velvoittaisi jokaiseen alakouluun terapeuttisia valmiuksia omaavan aikuisen puuttumaan lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin. Aloitteella on yli 48 000 kannattajaa.

Varsin suosittu oli myös aloite vanhusasiainvaltuutetusta. Se sai määräajassa lähes 42 000 kannattajaa, mikä ei kuitenkaan riittänyt eduskuntakäsittelyyn.

Kansalaisaloitteita on saanut tehdä vuodesta 2012. Eduskunnan käsittelyyn on tuotu 25 kansalaisaloitetta. Kansalaisaloite.fi-sivustolla on kerätty nimiä 863 aloitteeseen, mutta niitä on mahdollista laatia muuallakin.

Eduskunta on tähän mennessä hyväksynyt kansalaisaloitteet tasa-arvoisesta avioliitosta sekä äitiyslaista, eli niiden perusteella on muutettu lainsäädäntöä.

Noin kymmenen kansalaisaloitteen käsittely eduskunnassa on kesken. Näistä eniten allekirjoittajia, yli 140 000, on aloitteella, jossa vaaditaan työttömien aktiivimallin kumoamista.

Eduskuntaan tuotu kansalaisaloite raukeaa, jos sitä ei ehditä käsitellä vaalikauden loppuun mennessä.