Varusmiehinä aloittavien alokaskirjeet viivästyvät postilakon vuoksi, ilmoittaa Puolustusvoimat. Palveluksensa tammikuussa aloittavien kannattaa vastata alokaskyselyyn netissä.

Joukko-osastojen alokaskirjeet löytyvät sähköisinä versioina Puolustusvoimien verkkosivuilta. Alokaskirjeeseen tutustuminen ja sen kysymyksiin vastaaminen on erittäin tärkeää, jotta Puolustusvoimat saa tiedon alokkaan palvelustehtävätoiveista.

Alokaskirje sisältää tietoa palveluspaikasta ja sen tarjoamista koulutusvaihtoehdoista.

Puolustusvoimat ilmoittaa jo postittaneensa tammikuussa palveluksen aloittavien alokaskirjeet, mutta niiden saapuminen perille lykkäytyy postilakon takia.

Useampi matkustajalaiva jää satamaan tänään ja huomenna

Postikiistan tukilakot vaikuttavat meriliikenteeseen myös tänään ja huomenna. Suomen Merimies-Unionin tukitoimien seurauksena monet Tallink Siljan ja Viking Linen aluksista jäävät satamaan. Toimet vaikuttavat Suomen lipun alla purjehtiviin aluksiin.

Helsingin ja Tukholman välillä liikennöivän Tallink Siljan aluksen Silja Serenaden tämänpäiväinen iltalähtö Helsingistä ja huominen lähtö Tukholmasta on peruttu.

Turku–Tukholma-reitillä liikennöivän Baltic Princessin 11 tunnin saaristoristeily on peruttu tältä päivältä. Turusta tiistai-iltana lähtevän risteilyn ja Tukholman keskiviikon aamulähdön tilannetta seurataan, ja mahdollisesta peruutuksesta tiedotetaan.

Turusta keskiviikkoiltana lähtevän risteilyn tilannetta seurataan ja mahdollisesta peruutuksesta tiedotetaan huomenna. Myös myöhempien päivien saaristoristeilyn osalta tilannetta seurataan.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjdin mukaan lakko on tähän mennessä koskettanut noin 1 300:a Suomen päästä lähtevää asiakasta.

– Siinä mielessä hyvä tilanne, että on alkuviikko ja rauhallista. Loppuviikkoa kohden matkustajamäärätkin kasvavat, hän sanoo STT:lle.

Ruotsin lipun alla liikennöivä Silja Symphony jatkaa Helsinki–Tukholma-reitillä liikennöintiä normaalisti. Turun ja Tukholman välillä liikennöi Galaxy.

Alustava suunnitelma korvata Baltic Princessin iltalähdöt Turusta Galaxylla huomisesta alkaen ei toteudu, mutta Nöjdin mukaan varustamo pystyy tarpeen vaatiessa tarjoamaan korvaavia matkoja esimerkiksi Tukholmaan Tallinnan kautta. Helsingin ja Tallinnan välillä kulkevat Viron lipun alla Star, Megastar ja Europa.

Moni lähtö on yhä auki

Viking Linen aluksista Viking Gracen aamuyön, aamun ja iltapäivän lähdöt on peruttu tältä päivältä, iltalähtö Turusta on yhä auki. Gabriellan lähtö Helsingistä on myös auki. Rosellan ja Amorellan kaikki lähdöt on peruttu tältä päivältä. Mariella on jäänyt Helsingin satamaan, joten päivän lähdöt Maarianhaminan, Tukholman ja Helsingin välillä on tämän päivän osalta peruttu.

Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlundin mukaan lakko vaikutti eilen noin 5 000 matkustajaan.

– Tämä koskettaa tuhansia ihmisiä, kyllähän se on tosi surullista. Toivomme pikaista ratkaisua tilanteeseen, hän sanoo STT:lle.

Viron lipun alla purjehtiva Viking XPRS jatkaa yhtiön mukaan liikennöintiään normaalisti.