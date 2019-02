Alokkaat ja omaiset juhlivat Tikkakoskella – katso valatilaisuus kokonaisuudessaan videolta

Lentosotamieheksi ylennetty Krista Niemi saapuu omaisten luo ja saa karhumaisia halauksia perheenjäseniltään Tikkakosken varuskunnassa. Hän on hetki sitten vannonut sotilasvalan, saanut ylennyksen ja osallistunut ohimarssiin.

– Olen aina haastanut itseäni ja kuntoileva elämäntapani vakiintui rippikoulun jälkeen. Käyn kuntosalilla, hiihdän ja lenkkeilen. Asepalvelus oli minulle itsestäänselvyys, Krista Niemi kertoo.

Kristan äiti Helana ja isä Risto Niemi ovat ylpeitä tyttärestään.

– Sotilasvala on perin painava sisällöltään, ja kyllä tässä muisti oman vastaavan tilanteen. Sen periaatteita olen pyrkinyt toteuttamaan, Risto Niemi sanoo.

– Kristan fysiikka kyllä kestää. Hän ei ole mikään poikatyttö, mutta kiltti, sisukas ja periksiantamaton luonnehtivat hyvin tätä neitiä, Helena Niemi toteaa.

Asepalvelustaan suorittavat Ilmasotakoulun saapumiserän 1/2019 alokkaat vannoivat sotilasvalan tai antoivat sotilasvakuutuksen Tikkakoskella perjantaina. Saapumiserän vahvuus on hieman alle 280 henkeä, ja heistä 17 on naisia. Krista Niemi saattaa jäädä armeijan palvelukseen, mutta ensisijainen tavoite on poliisiura.

– Siinäkin kiehtoo työn haastavuus. Halusin suojelupuolen koulutukseen ja se toteutui. Siitä olisi loogista jatkaa sotilaspoliisina ja sitten hakeutua poliisikoulutukseen. Alokasaika oli helpompi kuin odotin, mutta koulutuksen sisältöön olen tyytyväinen. Täällä olen saanut myös paljon uusia hyviä ystäviä, Krista Niemi kertoo.

Perjantaisen paraatikatselmuksen vastaanotti Ilmasotakoulun johtaja, eversti Mikko Punnala. Puheessaan Punnala totesi, että uskottavasta puolustuksesta huolehtiminen ei ole sapelien kalistelua. Se on hänen mukaan turvallisuutta vakauttava tekijä.

Kenttähartauden toimittanut sotilaspastori Janne Huikko totesi valan vannovan sukupolven olevan ratkaisevassa asemassa sen suhteen, kadotetaanko sotaveteraanien perinne vai säilytetäänkö myös tuleville polville. Kaveria ei jätetä -asenteen ja sodan vaatimien uhrausten muistamisen hän näki merkittävinä rauhan edistäjinä.

Paraatijoukkoja komensi koulutuspataljoonan komentaja everstiluutnantti Jukka Tirkkonen. Sotilasvalan ja sotilasvakuutuksen esilukijana toimi kenraalimajuri (evp.) Ahti Vartiainen.

Päivään sisältyi myös kasarmin, kaluston ja koulutuksen esittely omaisille sekä yhteinen hernekeittolounas. Perinteiseen tapaan valan ja vakuutuksen antaneet tuoreet lentosotamiehet pääsivät viikonlopun lomalle.

Keskisuomalainen lähetti valatilaisuuden suorana videolähetyksenä. Katso tallenne yläpuolelta.