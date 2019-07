Aluehallintovirasto antoi 100  000 euron uhkasakon Attendon hoivakodille Lappajärvellä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 100 000 euron uhkasakon Attendolle , jotta se hoitaisi Lappajärvellä Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevaan hoivakotiinsa riittävän määrän henkilökuntaa. Hoivakoti Misteli Oy:n Joelinkodin toimintayksikössä on kymmenen tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkaa kehitysvammaisille. Lisäksi siellä on viisi asiakaspaikkaa palveluasumisessa.

Mistelin on hoidettava henkilöstövajeensa kuntoon sakon uhalla 19. heinäkuuta mennessä.