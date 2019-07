Aluehallintovirasto antoi sadantuhannen euron uhkasakon Attendon hoivakodille Lappajärvellä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on antanut sadantuhannen euron uhkasakon Attendolle , jotta se hoitaisi Lappajärvellä Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevaan hoivakotiinsa riittävän määrän henkilökuntaa.

Hoivakoti Mistelin Joelinkodin toimintayksikössä on kymmenen tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkaa kehitysvammaisille. Lisäksi siellä on viisi asiakaspaikkaa palveluasumisessa.

Misteli velvoitetaan hoitamaan henkilöstövajeensa kuntoon sakon uhalla ensi viikon perjantaihin mennessä. Uhkasakko annettiin tänään.

Aluehallintoviraston käsityksen mukaan toimintayksikössä tulee olla aamu- sekä iltavuorossa kolme koulutettua hoitohenkilöä, jotta yksikön asiakkaiden oikeus turvalliseen, heidän palvelutarpeitaan vastaavaan ja laadukkaaseen sosiaalihuollon palveluun toteutuu.

– (Joelinkodin) Yksikön henkilöstölistoilla on periaatteessa riittävästi henkilökuntaa, mutta poissaoloista johtuen työvuoroihin ei välttämättä ole saatu riittävästi henkilökuntaa. Aamu- ja iltavuorossa on ollut pääsääntöisesti kaksi työntekijää, osittain jopa yksi. Me olemme katsoneet, että sekä aamu- että iltavuorossa pitäisi olla kolme työntekijää molemmissa, jotta pystytään takaamaan asiakkaiden asianmukainen palvelu, sanoo avin ylitarkastaja Milja Markkanen STT:lle.

Hän kertoo avin katsoneen, että asiakkaiden hoidontarvetta ei ole pystytty kattamaan työvuorosuunnitelmien mukaisella henkilöstömäärällä.

Attendon Hoivakoti Misteli sai luvan Joelinkoti-toimintayksikön palvelujen tuottamiseen viime huhtikuussa. Tätä ennen yksikön palvelut tuotti julkinen sektori.

Vastuuhenkilöt satojen kilometrien päässä

Hoivakoti Mistelin tutkinta sai alkunsa, kun avi sai tiedon, jonka mukaan Joelinkodin toimintayksikössä ei ole ollut vastuuhenkilöitä kesäkuun puolivälin jälkeen.

– Vastuuhenkilö täytyy olla. Palveluntuottaja oli tehnyt erinäisiä järjestelyitä vaihtuvista etävastuuhenkilöistä, jolloin tosiasiassa vastuuhenkilö on saattanut olla satojen kilometrien päässä eikä ole tuntenut yksikköä. Henkilökunnan on siis ollut mahdollista soittaa johonkin numeroon, mutta eihän se sillä tavalla toimi. Tämä on johtanut siihen, että hoitajat ovat hoitotyönsä ohella joutuneet järjestämään sijaisia työvuoroihin, mikä on tietenkin hoitotyöstä pois.

Joelinkodin tehostetun palveluasumisen yksikössä on yksi yöhoitaja.

– Sen yksikön tarpeisiin yksi yöhoitaja saattaa olla riittävä, mutta ongelma on se, että myös palveluasumisen yksikön puolella on tullut jonkin verran yöhoidon tarvetta, jolloin tehostetun palveluasumisen yksikkö on jäänyt kokonaan ilman yöhoitoa.

Avin tiedossa ei kuitenkaan ole, hoitajavaje olisi aiheuttanut tähän mennessä hoitovirheitä.

– Mutta jos toiminta tällaisenaan jatkuisi, uhka niiden ilmenemiselle olisi todella suuri, Markkanen sanoo.

Lääkehoitoluvissa myös puutteita

Asian käsittelyn yhteydessä yksiköstä on tullut esille myös useita muita epäkohtia, joiden valvonta jatkuu edelleen. Nyt annettu päätös koskee vain tilannetta, jossa palveluntuottajan tulee viipymättä lisätä henkilöstöresurssia, jotta asiakasturvallisuus ei vaarannu.

– Tällä hetkellä on tiedossa, että yksikön lääkehuollossa on puutteita, eli siellä ei ole lääkehoitosuunnitelmaa. Siellä ei myöskään ole kenelläkään hoitajamitoitukseen luettavalla henkilöllä asianmukaista lääkehoitolupaa.

Lisäksi aville toimitetuissa työvuorosuunnitelmissa on ollut opiskelijoita, joilla on liian vähän opintosuorituksia, jotta heidät voitaisiin laskea hoitajamitoitukseen.

– Näiden asioiden selvittelyä jatketaan tarkemmin, kun saadaan tämä akuutti asia (hoitajavaje) ensin hoidettua, Markkanen sanoo.

Attendo on ollut avin uhkasakkojen kohteena aikaisemminkin. Huhtikuussa avi antoi yhtiölle 350 000 euron uhkasakon Muuramessa sijaitsevalle Rantalan hoivakodin henkilöstövajeen vuoksi. Helmikuussa avi penäsi 200 000 euron uhkasakon avulla tietoja uusikaupunkilaisen yhteispäivystyksen lääkäreiden pätevyydestä. Lääkäripalvelut tuotti Attendo.