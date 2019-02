Ammattikalastaja Esa on nyt lujilla: Sohjo vaikeuttaa työtä, mutta onneksi kalaa sentään tulee

Kalaa tulee järvestä mukavasti ja sitä menee hyvin kaupaksi, mutta lumen, veden ja sohjon aiheuttama ongelmakeli jäällä vaikeuttaa talvikalastajien työtä huomattavan paljon.

Ammattikalastaja Esa Kotilainen Kivijärveltä joutui maanantaina jättämään verkkonsa kokematta Pihtiputaan Muurasjärvellä, kun verkkoavannoilla lainehti vesi valtoimenaan.

– Piti ajaa täysillä vain yli, etten jäänyt kiinni veteen ja sohjoon. Olihan se kuin olisi vesiskootterilla päästellyt, hän kertoo.

Kalastajan mieliala alkoi nousta, kun tiistaina oli taas kunnon pakkanen.

– Yön aikaan oli muodostunut jään ja veden päälle kelkkaa kantava kohvakerros, joten homma oli ihan ameriikkaa. Sain koettua pyydykset, hän iloitsee.

– Viikonlopuksi taitaa taas kääntyä suojaksi ja kohva alkaa pettää, hän murehtii.

Toimittajaa Kotilainen ei uskaltanut ottaa mukaan verkkoja kokemaan.

– Jo järvelle pääsy on hankalaa, enkä voi luvata, että järveltä päästäisiin näillä keleillä pois. Tarvitaan tehokas pitkä työkelkka ja leveä tela, jossa on nastat. Siltikin olen monesti jäänyt kiinni sohjoon, hän sanoo.

– On iso ja energiaa syövä urakka lapioida raskasta lunta ja sohjoa, että pääsee taas liikkeelle.

Ohuen jääkerroksen päälle satanut paksu puuterilumi on pitänyt jään paksuuden vain noin 15 sentissä.

– Tämä talvi on ollut kelien puolesta tosi haastava. Jääpeite kantaa turvallisesti vain kelkan, mutta kulku lumen ja sen alla olevan veden keskellä on hankalaa. Uveavantoja on paljon ja nyt suojasäällä sohjokin tuli kiusaksi. Olen kuullut, että monet kalastajat ovat panneet tältä talvelta pillit pussiin, hän sanoo.

Hän ei suosittele näillä keleillä kenellekään jäälle menoa minkäänlaisella kulkupelillä, ellei ole aivan pakko.

– Kolimalla on ainakin kaksi rekeä hylätty jäälle, kun niitä ei ole saatu vedettyä pois.

Kotilaisella on kotipihassaan Kivijärvellä uusi, puolitoista vuotta sitten valmistunut laitoshyväksytty kalankäsittelyhalli. Maanantai-iltana hän fileerasi kuhia ja haukia, jotka 80-prosenttisesti matkaavat tukkurille pääkaupunkiseudulle vietäväksi.

Kotilainen kalastaa Kivijärvellä, Kolimalla ja Muurasjärvellä. 60-metrisiä verkkoja on viritetty nelisenkymmentä ja joitakin katiskoita matikoita varten.

– Alkutalven ohuen jään takia en saanut pyydyksiä jään alle kuin puolet normaalista. Onneksi saalista on tullut ihan hyvin, se maksaa kipurahoja takaisin, hän sanoo.

Päinvastoin kuin yleisesti luullaan, on sisävesikalastus lisännyt Kotilaisen mukaan viime vuosina suosiotaan. Kotilainen laskeskelee, että pohjoisessa Keski-Suomessa on viitisentoista ammatti- tai puoliammattilaista kalastajaa. Kalaa tulee mukavasti ja ­kysyntä on hyvää.

– Monet vanhemman polven kalastajat ovat lopettaneet, mutta tilalle on tullut meitä uusia. Menestyäkseen on pitänyt tehdä kuten maataloudessa eli tehostaa toimintaa. Kulkupelit ja kalastusvälineet ovat kehittyneet ja ne ovat tehneet hommasta mielekkäämpää, hän sanoo.

– Osakaskunnat ovat alkaneet suhtautua ammattikalastukseen ymmärtäväisemmin, mutta melkoinen taistelukenttä kalastuslupien kanssa on välillä ollut.