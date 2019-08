Ammattikoulutus voisi olla lukioon täpärästi päässeelle parempi vaihtoehto, kertoo tuore tutkimus – ero vuosiansiossa 2000 euroa

Monet peruskoulussa keskimääräisesti pärjänneet nuoret olisivat menestyneet työmarkkinoilla paremmin, jos he olisivat lukion sijasta sijoittuneet ammatilliseen koulutukseen, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tuore tutkimus.

Tutkimus tarkasteli nuoria, jotka hakivat sekä lukioon että ammatilliseen koulutukseen, ja joiden koulutusalan lopulta ratkaisi sisäänpääsyraja. Tällaisilla nuorilla, jotka kävivät ammatillisen koulutuksen, oli 31-vuotiaana keskimäärin noin 2 000 euroa suurempi vuosiansio kuin peruskoulusta lukioon menneellä.

Kaikki ammatilliseen koulutukseen sijoittuneet tienasivat kolmikymppisinä 3 500 euroa vuodessa vähemmän kuin lukiotaustaiset. Lukiotaustaiset ohittavat ammattikoulun käyneet vuosiansioissa 28-vuotiaina.

Tulokset ammatillisen koulutuksen hyödystä ansiotuloille voivat tutkijoiden mukaan kertoa ammatillisen koulutuksen hyödyistä, mutta myös esimerkiksi siitä, että moni lukion käynyt jää korkeakoulutuksen ulkopuolelle. Lukio voi koitua ammatillista koulutusta hyödyllisemmäksi nuorille, jotka menestyvät hyvin peruskoulussa ja joilla on hyvät edellytykset jatkaa opintoja myös toisen asteen jälkeen.

Opiskelupaikan yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta sai tänä vuonna joka kolmas hakija.

Etlan tutkimuksessa seurattiin vuosina 1996–2000 peruskoulun päättäneiden nuorten menestystä työmarkkinoilla 31-vuotiaaksi asti. 2000-luvulla ammatillista koulutusverkostoa on karsittu merkittävästi, tutkijat muistuttavat.

Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus on tärkeää etenkin peruskoulussa heikommin pärjänneille. Peruskouluun opintiensä jättäneiden työllisyysaste on matala, ja he ovat useammin koulutuksen ja työn ulkopuolella.

– On selvää, että säästötoimet, jotka lisäävät nuorten riskiä jäädä pelkän peruskoulun varaan, voivat tulla lopulta erittäin kalliiksi, tutkija Hanna Virtanen kirjoittaa.

Tutkimus kuvaa tilannetta ennen viime vuosien säästötoimia. 17-vuotiaista nuorista ammatillisessa koulutuksessa opiskelee nyt yli 45 prosenttia.

Jatkossa menestyminen työmarkkinoilla edellyttää vähintään toisen asteen tutkintoa, tutkijat muistuttavat.

Ammatilliseen vai lukioon? Koulutusvalinta vaikuttaa työuralla menestymiseen -tutkimuksen tekivät Etlan tutkija Virtanen ja Harvardin yliopiston väitöskirjatutkija Mikko Silliman.