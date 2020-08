Ammattikuskit, ydinvoimaloiden huoltajat ja vakavasti sairaat – itärajalta pääsee edelleen painavista syistä läpi

Koronavirus hiljensi odotetusti rajaliikenteen, mutta itärajan ylittää yhä päivittäin toistatuhatta ihmistä.

– Rajanylitysten lukumäärä on vakiintunut noin 1 000–1 500:n välille vuorokaudessa, kun kaikki Kaakkois-Suomen rajanylityspaikat lasketaan yhteen. Reilusti suurin osa tästä liikenteestä, yli 80 prosenttia, on tavaraliikenteen kuljettajia, sillä tavara kulkee edelleen rekoilla ylikulkupaikkojen kautta, kertoo STT:lle Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnan kapteeni Kimmo Sainio.

Vertailukohteena Helsinki-Vantaan lentoasemalla rajatarkastuksia tehtiin elokuun ensimmäisellä viikolla 9 593, kun viime vuoden vastaavalla viikolla luku oli 134 122. Päiväkohtaisia rajanylityksiä oli Helsinki-Vantaalla siis noin 1 370.

Rajanylitykset ovat varsinaisilla ylityspaikoilla laskeneet rajusti pandemian vuoksi. Eniten laskua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon eli viikkoihin 13–32 verrattuna oli Sallassa, jossa rajanylitykset vähenivät lähes 99 prosenttia.

Muilla rajanylityspaikoilla liikenne väheni noin 90–98 prosenttia. Keskimäärin itärajan ylitysten määrä oli noin kuusi prosenttia vuoden takaisista määristä.

Rajan yli kulkiessa täytyy todistaa asiansa

Tavaraliikenteen lisäksi myös huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittäväksi määritelty liikenne on edelleen sallittua.

– Tällaista välttämätöntä liikennettä ovat esimerkiksi ydinvoimaloiden huoltotöihin liittyvät tehtävät, Sainio kertoo.

Painavien perhesyiden kuten lähiomaisen kuoleman tai lapsen syntymän kohdalla pääsee Sainion mukaan edelleen matkustamaan rajan yli. Myös Suomessa vakavaan sairauteen hoitoa saavat venäläiset voivat ylittää rajan, jotta heidän hoitosuhteensa ei katkeaisi.

Jokaisen rajanylityksen kohdalla tehdään kuitenkin tapauskohtainen päätös, jota varten matkustajan on pystyttävä todentamaan rajan ylittämisen välttämättömyys tarvittavilla asiakirjoilla.

– Totta kai tällainen liikenne on huomioitu rajoituksissa, mutta lopullinen päätös tehdään aina rajatarkastuksen yhteydessä. Esimerkiksi jos puhe on lapsen syntymästä, on matkustajan esitettävä raskaustodistus siitä, että laskettu aika on lähellä. Kaikissa tapauksissa pitää tietysti huomioida karanteeniohjeistukset ja aikahaarukat, joissa liikutaan. Ihminen ei siis voi esimerkiksi tulla kuukausia aikaisemmin maahan, vaan vasta silloin, kun laskettu aika alkaa olla käsillä, Sainio sanoo.

Kaksoiskansalaisten liikehdintä todella vähäistä

Vaikka Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia oli vuoden 2019 lopussa yli 33 000, eivät he Sainion mukaan ylitä rajaa huomattavissa määrin.

– Kaksoiskansalaisten liikennettä on todella vähän. Tähän vaikuttavat tietysti Venäjän rajanylitysliikenteen rajoitukset. Suomen kansalaisella on aina mahdollisuus lähteä ja palata maahan, mutta tässä pitää huomioida Venäjän asettamat rajanylitysliikenteen rajoitukset, jotka ovat osaltaan olleet tiukemmat kuin Suomen rajoitukset.

Sainion mukaan Venäjä hyväksyy kertaluonteisen maasta matkustamisen kansalaisilleen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei rajaa voi ylittää joka päivä.

– Tietysti Venäjäkin on huomioinut pakottavat perhesyyt rajanylitysliikenteen rajoituksissaan, Sainio kertoo.

Koronatilanteesta on koitunut kapteenin mukaan kaksi merkittävää muutosta rajavartioston henkilökunnalle.

– Rajatarkastukset joudutaan nykytilanteessa tekemään huomattavasti perusteellisemmin rajanylitysliikenteen rajoitukset huomioiden. Tämän lisäksi meiltä on henkilöstöä komennuksilla Lapin rajavartiostossa sekä Länsi-Suomen merivartiostossa, hän sanoo.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran, Niiralan, Vartiuksen, Kuusamon, Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikat ovat auki henkilö- ja tavaraliikenteelle. Vainikkalan, Parikkalan ja Inarin rajanylityspaikat taasen ovat auki vain tavaraliikenteelle.