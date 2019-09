Ammattiliitto PAU keskeyttää postilakon – sai selvityksen Paateron aikalisäviestiin

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU keskeyttää työtaistelutoimensa, koska järjestö on saanut lisäselvityksen omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) aikalisäviestiin. Työntekijät palaavat PAU:n mukaan töihin seuraavaksi alkaviin työvuoroihin, jos se vain on mahdollista.

– Kävimme lisäselvityksen läpi (PAU:n) hallituksessa, ja sen perusteella hallitus teki päätöksen, että työtaistelutoimenpiteet voidaan keskeyttää, kertoi PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen STT:lle tiistai-iltana.

Hän sanoi, ettei hän voi sen kummemmin lähteä avaamaan luottamuksellisten keskustelujen sisältöä julkisuuteen.

PAU kertoo edellyttävänsä, että Posti siirtää Paketti- ja verkkokauppaliiketoimintaryhmän lajittelutoimintojen henkilöstön takaisin Postin osakeyhtiöön, jotta työehtosopimusneuvotteluihin voidaan lähteä puhtaalta pöydältä.

Niemisen mukaan PAU varautuu edelleen jatkamaan työtaistelua, jos neuvotteluissa Postin kanssa ei päästä tyydyttävään lopputulokseen.

Ministeri Paatero kertoi aiemmin, että Postin paketti- ja verkkotoiminnassa olevien työntekijöiden siirrossa Teollisuusliiton työehtosopimukseen otetaan aikalisä. Hän ilmoitti 700:aa työntekijää koskevasta aikalisästä tiedotustilaisuudessa.

– Siinä kohtaa, kun kaikkien jakelussa olevien työntekijöiden osalta käydään neuvotteluja, niin samassa yhteydessä käydään keskustelua paketti- ja verkkotoiminnan työntekijöiden osalta, Paatero sanoi.

Edellytyksenä uusi linjaus palkitsemisesta

Paatero ilmoitti myös edellyttävänsä Postin hallitukselta tämän kuun aikana uutta linjausta yhtiön johtajien palkitsemisesta. Hän totesi pitävänsä johdon palkkioita koskevaa kritiikkiä "ihan perusteltuna".

– Kyse on erilaisista bonus- ja kannustinjärjestelmistä, ja näissä eittämättä kohtuullisuus ei ole toteutunut.

Kun PAU aloitti työtaistelun, Postin toimitusjohtajan Heikki Malisen palkka joutui julkiseen syyniin. Malisen palkat ja palkkiot kohosivat viime vuonna lähes 988 000 euroon. Maanantaina Malinen ilmoitti luopuvansa kahden kuukauden palkastaan.

PAU:n työtaistelun piti alun perin jatkua vielä huomenna. Liitto on syyttänyt Postia työehtoshoppailusta, sillä sen mukaan siirto aiheuttaisi työntekijöille 30–50 prosentin ansionalennukset ja lukuisia muita heikennyksiä työehtoihin.

Myös pääministeri Antti Rinne (sd.) moitti Twitterissä, että johtajien palkkakehitys Postissa on ollut viime vuosina järkyttävää, etenkin kun otetaan huomioon, että työpaikkoja on vähennetty jatkuvasti ja työntekijöiden palkkoja on kaavailtu pienennettävän 30 prosentilla.

Posti valmis avaamaan keskustelut

Paatero on keskustellut asioista Postin hallituksen puheenjohtajan Markku Pohjolan kanssa. Omistajana valtio ohjaa Postin hallitusta.

Pohjolan mukaan palkkioista käydään jatkuvasti omistajan kanssa dialogia. Hänellä ei ole itsellään käsitystä siitä, miten bonus- ja kannustinjärjestelmiä nyt pitäisi muuttaa.

– Lähtökohta on se, että Posti on noudattanut niitä linjauksia, joita valtio on omassa ohjeistuksessaan valtio-omisteisille yhtiöille antanut.

Paatero ei ryhtynyt ennakoimaan, mihin tuloksiin aikalisä johtaa. Sopimuskausi päättyy lokakuun lopussa.

Posti on valmis avaamaan keskustelut ammattiyhdistysliikkeen ja palvelualojen työnantajien välillä mahdollisimman pikaisesti.