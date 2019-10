Ammattiliitto PAU uhkaa kahden viikon lakolla Postissa, koskisi postinjakelua, käsittelyä ja kuljetusta

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU kertoo käynnistävänsä Postissa laajat lakkotoimet. PAUn mukaan postinjakelu, käsittely ja kuljetus ovat marraskuussa lakossa kaksi viikkoa, jollei tes-neuvotteluissa ja pakettilajittelijoiden tilanteesta päästä työnantajan kanssa sopuun.

Suunniteltu lakko alkaisi maanantaina 11. marraskuuta kello 6 ja päättyisi sunnuntaina 24. marraskuuta kello 24. Lakko koskisi noin 9 000:ta työntekijää.

PAU on neuvotellut työnantajaliitto Paltan kanssa uudesta työehtosopimuksesta. Nykyinen sopimus PAUn ja Paltan välillä loppuu kuun lopussa. Osapuolet kiistelevät esimerkiksi siitä, minkä alan työehtosopimuksen piirissä pakettilajittelijat jatkossa ovat.

Posti ja Palta haluavat korvata nykyiset työehtosopimuksen määräykset soveltuvin osin jakelua koskevaa työehtosopimusta vastaavilla määräyksillä.

PAU ei kelpuuta vaihdosta, sillä Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen jakelua koskeva työehtosopimus on liiton mukaan selvästi heikompi kuin PAUn viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus.

– Käytännössä tämä tarkoittaa matalapalkkaisten työntekijöiden palkkojen ja muiden työehtojen romuttamista, sanoo PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen tiedotteessa.

Palta pitää lakkoilmoituksen ajankohtaa yllättävänä

Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto kertoi aamupäivällä STT:lle, ettei Palta ole toistaiseksi saanut PAUlta virallista lakkoilmoitusta.

– Täytyy sanoa, että olen vähän hämmentynyt. Olen pelkästään PAUn julkistaman tiedotteen varassa, Aarto sanoo.

– On harmittavaa, että PAU on päättänyt valita lakkoilun tien. Se ei tämän alan ongelmia muuta yhtään miksikään. Ratkaisut on löydettävä neuvottelupöydässä.

Sunnuntaina kerrottiin, että vaikeisiin neuvotteluihin etsitään jo apua valtakunnansovittelijalta. PAU:n ja Paltan on määrä tavata valtakunnansovittelijan toimistolla tänään iltapäivällä.

Aarto sanoo pitävänsä PAUn lakkoilmoituksen ajankohtaa yllättävänä. Osapuolet olivat viime viikolla sopineet menevänsä niin sanottuun vapaaehtoiseen sovitteluun valtakunnansovittelijan pakeille. Vapaaehtoisella sovittelulla tarkoitetaan sovittelua tilanteessa, jossa ei ole työtaistelun uhkaa ilmassa.

– Tapaaminen on tänään kello 16, ja nyt sitten tulee tällainen tiedote. Ihmettelen varsin paljon tätä toimintatapaa. En pidä sitä hyvien työmarkkinakäytäntöjen mukaisena missään nimessä, Aarto sanoo.

Osapuolilla on hieman alle kolme viikkoa aikaa päästä sopuun ennen kuin PAUn kaavailema lakko alkaisi 11. marraskuuta. Aarron mukaan sovun saavuttaminen siihen mennessä on "erittäin haasteellista", vaikka tavoitteena onkin mahdollisimman nopea sopu.

Paltan ja PAUn välisten neuvottelujen piirissä on noin 10 000 ihmistä. Heistä suurin osa työskentelee postinjakelussa.

Posti on varautunut lakkoon, mutta häiriöitä voi silti tulla

Posti arvioi parhaillaan lakon mahdollisia vaikutuksia. Yhtiö aikoo tiedottaa tilanteesta, kun tarkemman arvion antaminen on mahdollista ja PAU on toimittanut viralliset lakkoilmoitukset.

Posti sanoo varautuneensa häiriötilanteisiin poikkeusjärjestelyillä.

– Varaudumme myös lakkoihin poikkeusjärjestelyillä, jotta asiakkaille luvatut palvelut pystytään varmistamaan mahdollisimman hyvin. Häiriöitä voi kuitenkin syntyä, jos lakot toteutuvat, sanoo Postin poikkeustilanteiden johtaja Jarmo Ainasoja tiedotteessa.

Postin postipalveluiden johtaja Yrjö Eskola korostaa, että Posti ei hae neuvotteluissa palkanalennuksia tulevalla sopimuskaudella.

– Neuvotteluissa ei olla romuttamassa työehtoja vaan hakemassa ratkaisua, joka varmistaa sen, että postilaisille riittää töitä myös jatkossa, Eskola sanoo.

Pakettilajittelijoiden tes-siirrosta repesi riita

Noin 700 Postin lajittelutyöntekijää siirrettiin syyskuun alussa vanhoina työntekijöinä Posti Palvelut Oy:hyn . Heihin aletaan soveltaa Teollisuusliiton työehtosopimusta marraskuun alusta lähtien. PAU on arvioinut, että työntekijöiden palkka alenee muutoksen takia keskimäärin 30 prosenttia ja enimmillään jopa 50 prosenttia.

Syyskuussa Postin hallitus lupasi, että pakettilajittelijoiden palkkoihin tulee runsaan kahden vuoden siirtymäaika. Uudelle työnantajalle siirtyneiden lajittelijoiden kokonaispalkka pysyisi nykyisellään tammikuun 2022 loppuun saakka.

PAU sanoo, ettei se hyväksy esitettyä ratkaisua siirtymäajasta. PAU on pyytänyt muilta SAK:n ammattiliitoilta tukea kiistassa työnantajapuolta vastaan.