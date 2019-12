Ammoniakkivettä vuoti säiliöstä tehdasalueella Porissa, loukkaantumisilta vältyttiin – torjuntatoimet edenneet loppusuoralle

Porin keskustan tuntumassa Aittaluodossa on tapahtunut kemikaalionnettomuus. Kuninkaanlahdenkadulla tehdasalueella on vuotanut säiliöstä 24,5-prosenttista ammoniakkivettä, kertoo Satakunnan pelastuslaitos.

Vuoto on tapahtunut Pori Energian voimalaitoksella, pelastuslaitos kertoo Twitterissä. Pelastuslaitos kertoi ensin, että ainetta oli vuotanut tiivistevuodon vuoksi muutamia kymmeniä litroja, mutta myöhemmin määrä tarkentui sadoiksi litroiksi.

Kaikki vuotanut ammoniakkivesi on jäänyt säiliön suoja-altaaseen, eikä syövyttävää ainetta ole päässyt maahan, kertoi päivystävä palomestari Tomi Anttila STT:lle kello 19.

Kukaan ei ole myöskään loukkaantunut kemikaalionnettomuuden vuoksi.

Vakava tur ma vältettiin

Onnettomuuspaikka sijaitsee Kokemäenjoen lähellä. Palomestari Anttilan mukaan kemikaalivuodosta olisi voinut seurata vakava ympäristöonnettomuus, jos ammoniakkivettä olisi pääsyt tuntuvia määriä Kokemäenjokeen.

Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta vaarallisen aineen onnettomuudesta viiden jälkeen iltapäivällä. Paikalle hälytettiin parisenkymmentä pelastuslaitoksen yksikköä.

Palomestari kertoi, että vian saanut säiliö tyhjennetään illalla kokonaan säiliöautoon. Torjuntatoimien odotetaan olevan ohi noin kello 21:een mennessä.

Lounais-Suomen poliisista kerrotaan, että poliisi ei epäile tapaukseen liittyvän rikosta. Poliisi kävi paikan päällä, mutta sillä ei ollut kohteessa tehtävää.

Ammoniakki on syövyttävä aine, joka on 25-prosenttisena voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Se saattaa myös aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Lisäksi aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille.