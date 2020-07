Ammoniakkivuoto Valion tehtaalla Janakkalassa – vaaratilanne on ohi

Janakkalan Turengissa Valion tehtaalla tapahtui lauantaina päivällä ammoniakkivuoto.

Tapailan alueelle annettiin vaaratiedote ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ovet, ikkunat ja ilmastointi.

Valion tehtaalla Turengissa valmistetaan lastenruokia ja pitkään säilyviä UHT-tuotteita. Tehtaalla on noin 120 työntekijää.

Pelastuslaitokselta kerrottiin, että vuoto saatiin nopeasti hallintaan, jonka jälkeen käynnistettiin tilojen tuuletus. Pelastuslaitos arvioi lauantaina puoliltapäivin, että vaaratilanne olisi ohi verraten nopeasti.

Valion tehtaan lähettyvillä sijaitsee muun muassa kerrostaloja, liiketiloja, kirjasto ja Janakkalan kunnan terveyskeskus.

Turengin tehtaan johtaja Pirjo Häkkinen kertoo STT:lle, että ammoniakkivuodon aiheutti kylmälaitteen tiivistevuoto, jolloin pieni määrä ammoniakkia pääsi kompressorihuoneeseen. Tästä seurasi ammoniakkihälytys.

Häkkisen mukaan tapahtuman aikaan työvuorossa oli neljä henkilöä, jotka poistuivat paikalta. Kylmälaitteen venttiili saatiin nopeasti suljettua ja lisävahingot estettyä, Häkkinen kertoo. Hänen arvionsa mukaan tapahtuneella ei ole vaikutusta tehtaan toimintaan, vaikka asian selvittely jatkuu.

– Laitteen vikaantuminen pitää tarkkaan tutkia, jotta tällainen ei pääse toistumaan, Häkkinen sanoo.

Ammoniakki on väritön kaasu, jolla on voimakas pistävä haju. Se aiheuttaa erilaisia ärsytysoireita ja muun muassa polttavaa tunnetta hengitysteihin ja se on jopa hengenvaarallista. Ammoniakin pitoisuudet voivat olla haitallisia, vaikka hajua ei tuntuisikaan.

Ammoniakki voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän kaasuseoksen. Ammoniakkia käytetään esimerkiksi lannoitteiden ja typpihapon valmistuksessa, kylmävarastoissa sekä tekojääratojen kylmälaitteistoissa.

Ammoniakki on ympäristölle vaarallista.