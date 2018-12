Ammutko tänään raketteja? Huomioi ainakin nämä ohjeet ja kielto Jyväskylän keskustassa

Rakettien ampuminen alkaa tänään maanantaina iltakuudelta. Ilotulitteiden käyttäminen on sallittua kello 02 saakka tiistain puolelle. Jyväskylän ydinkeskustan alueella ilotulitteiden käyttö on kielletty turvallisuussyistä.

Kieltoalue rajautuu Harjun puolella Seminaarinkatuun, Yliopistonkatuun, Vaasankatuun, Harjukatuun ja Tapionkatuun. Tourulan puolella kieltoalue sivuaa Tourujokea Puutarhakadulta Tourukadulle ja Heikinkadulle siten, että kieltoalue pitää sisällään Rantaväylän, Hannikaisenkadun ja Haarakadun.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Keski-Suomeen on luvattu illaksi ja yöksi tavanomaista voimakkaampaa, paikoin puuskittaista tuulta, joka ilotulitteiden käyttäjien on syytä huomioida rakettien suuntaamisessa.

Myös poliisi muistuttaa ilotulitteiden turvallisesta käytöstä, jotta vaaratilanteilta, vahingoilta ja vammoilta vältytään. Kaikkien ilotulitteiden ikäraja on 18 vuotta. Ilotulitteita ei saa myydä eikä luovuttaa alaikäisille. Suojalasien käyttö pakollista.

– Ilotulitteiden käytössä on syytä käyttää maalaisjärkeä ja noudattaa varovaisuutta. Valvomme erityisesti, ettei ilotulitteilla aiheuteta vaaratilanteita, komisario Juha Mäntynen sanoi.

Ilotulitteita ei saa ampua tai heittää kohti ihmisiä tai rakennuksia.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa kiinnittämään huomiota erityisesti niin sanottuihin patoihin, joita ostetaan nykyisin jo enemmän kuin raketteja. Kahtena edellisvuonna Tukes on saanut liki 60 ilmoitusta ilotulitepatojen virheellisestä toiminnasta. Neljässä tapauksessa pata oli räjähtänyt ja yli 50 tapauksessa huojunut tai kaatunut. Tukesin mukaan ilotulitteen käyttöohjeeseen tulisi tutustua hyvissä ajoin ja toimia ohjeiden mukaisesti

– Padan tukeminen on erityisen tärkeää, jos on lumeton talvi ja tuulinen sää. Padan voi tukea lumella tai lumen puuttuessa kivillä tai hiekalla. Ilotulitteita ammuttaessa on myös tärkeää, että raketit ja padat suunnataan turvallisesti, etteivät ne aiheuta vaaraa katsojille. Kun sytytät ilotulitetta, älä koskaan kumarru sen päälle. Sytytä ilotulite käsi suorana hieman kyykistyen. Poistu nopeasti ilotulitteen luota sytyttämisen jälkeen, Tukes ohjeistaa.