Analyysi: Keskustan puheenjohtajakilpa on tasaista vääntöä – ehdokkaiden puheet Kouvolassa ratkaisevat voittajan

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­va­lin­nas­ta on tu­los­sa kah­den ta­sa­vä­ki­sen eh­dok­kaan kil­pai­lu, jossa puolueen perinteiset jakolinjat murtuvat. Puo­lu­e­vä­en toi­veet Ant­ti Kaik­ko­s ta ja Kat­ri Kul­mu­ni a laa­jem­mas­ta eh­do­kas­kat­raas­ta ei­vät ole toteutumassa.

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Hilk­ka Kemp­pi kertoi harkitsevansa kilpaan lähtemistä vakavasti, mutta perääntyi pikaisesti. Kemppi lisäsi tunnettuuttaan keskustan kentällä, mutta on vaikea arvioida, lisäsikö mediatemppuilu Kempin uskottavuutta vai ei.

Ennakkoarvioissa vahvoilla ollutta tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikkoa on houkuteltu kisaan, mutta hän kieltäytyi. Hän tuskin asettuu ehdokkaaksi puoluekokouksessa vuoden kuluttua. Saarikko on lausunut Suomenmaassa, että ”tär­kein­tä on, et­tä tu­le­va pu­heen­joh­ta­ja ei ha­vit­te­le pät­kä­pes­tiä vain tä­män kau­den lop­puun, vaan si­tou­tuu teh­tä­vään pi­dem­mäk­si ai­kaa.”

Vaikea löytää linjaeroja

Kärkiehdokkaiden väliltä on vaikea löytää suuria linjaeroja. Se näkyi Uutissuomalaisen viimeviikkoisissa haastatteluissa. Kaksikon vastaukset muistuttavat toisiaan myös, kun he vastasivat puhemies Matti Vanhasen vaalikonekysymyksiin Suomenmaassa.

Kumpikin korostaa aluepolitiikan eli koko Suomen huomioimisen ohella omatoimisuutta, yrittäjyyttä, sivistystä, yhteiskunnan vastuuta heikompiosaisista eli perinteistä alkiolaista köyhän asiaa sekä tolkun vihreyttä. Käytännössä tolkun vihreäys tarkoittaa muun muassa ratkaisujen etsimistä ympäristöongelmiin ja sitä, että harvaan asutussa maassa saa ajaa bensiini- ja dieselautoilla.

Molemmat ovat arvoliberaaleja

Molempia ehdokkaita voidaan perustellusti luonnehtia arvoliberaaleiksi, vaikka he määrittelevät itsensä keskelle. Tällä jakolinjalla olisi ollut merkitystä, jos näkemykset olisivat poikenneet toisistaan. Toisaalta sekin voi vaikuttaa äänestystulokseen, ettei ehdokkaiden kesken ole eroja.

Kaikkonen määritteli itsensä Uutissuomalaisen haastattelussa kohtalaisen maltilliseksi keskitien toimijaksi.

– Minä olen tasan keskustassa. Keskustassa ei ole konservatiiveja tai liberaaleja, on vain keskustalaisia, Kulmuni vastasi.

Suviseurat ja Pride-kulkue

Suomenmaassa Kulmuni sen sijaan sanoi, että ”on ym­mär­ret­tä­vä, et­tä kes­kus­ta voi ol­la iso lii­ke vain, jos kan­san­liik­kee­seen mah­tuu mo­nen­lai­sia ää­niä, mie­li­pi­tei­tä ja mo­ni­ar­voi­suut­ta”, kun hän vastasi Vanhasen kysymykseen, jaatko peukkuja ja kommentteja samana viikonloppuna sekä sadantuhannen ihmisen Pride-kulkueesta että 80 000 ihmisen lestadiolaisen liikkeen Suviseuroista.

Kaikkonen vastasi: ”Olen var­mas­ti mo­lem­pia peu­kut­ta­nut­kin. Mi­nun kes­kus­taa­ni kyl­lä hy­vin mah­tu­vat niin Su­vi­seu­rois­sa kä­vi­jät kuin Pride-mars­sien ys­tä­vät­kin. Ih­mi­set ovat ar­vois­taan, ihan­teis­taan ja va­kau­muk­sis­taan riip­pu­mat­ta yh­tä ar­vok­kai­ta, ai­van jo­kai­nen."

Toistaiseksi lääkkeet olleet mietoja

Auringonlaskun puolueeksi povattu keskusta on nyt historiansa suurimmassa kriisissä. Puheenjohtajakisan ratkaisee, kumpi pystyy lyömään pöytään uskottavimmat lääkkeet, miten keskustalaisten itsetunto ja kannatus nostetaan nykyisestä ahdingosta.

Toistaiseksi lääkkeet ovat vaikuttaneet vaisuilta. Kaikkonen puhuu itsetunnon palauttamisesta ja politiikan sanoittamisesta, kapulakielen välttelemisestä, Kulmuni toivon luomisesta.

Puhe ratkaisee

Puoluekokousvalintoja edeltävä junttausyö ei tällä kertaa ole isossa roolissa, sillä uusi puheenjohtaja valitaan yksipäiväisessä kokouksessa. Useat keskustapiirit eivät liioin aio tehdä piiritason päätöstä tietyn ehdokkaan tukemisesta, mikä kertoo tasaväkisestä kisasta.

Ratkaisevassa asemassa on ehdokkaan Kouvolassa pitämä puhe, se, miten hän pystyy innostamaan ja vakuuttamaan puoluekokousedustajat. Puheenjohtajan pitäisi palauttaa puolueen luottamus perinteisillä aitovierillä, tehdä läpimurto isoissa kaupungeissa ja nostaa romahtanut nuorisokannatus ylös.

Viime kädessä kyse on henkilövaalista: kumpi ehdokas koetaan karismaattiseksi, omaleimaiseksi ja uskottavaksi johtajaksi.