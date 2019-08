Analyysi: Keskustaväki odottaa messiasta, mutta puheenjohtajuus voi vaihtua pätkäjohtajuudeksi

Keskustan puheenjohtajakiertue ei ole juurikaan paljastanut linjaeroja ehdokkaiden kesken. Ainoa suurempi ero lienee se, että Antti Kaikkonen kannattaa varovaisesti eutanasiaa ja Katri Kulmuni ei.

Intoa molemmilla ehdokkailla riittää, mutta poliittiset avaukset ovat jääneet vähiin.

– Vauhdista kouluarvosana 9,5, mutta sisällöstä, siitä miten syvällisesti ja selkeästi linjoja vedetään, siitä 7+, europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen luonnehtii kiertuetta.

Kisan ratkaisee pitkälti ehdokkaiden persoona ja Kouvolan puoluekokouksessa pitämä puhe; kumpi onnistuu puhuttelemaan paremmin puoluekokousväkeä ja pääsee ihmisten iholle. Puheessa on onnistuttava. Siinä on linjattava puolueen suuntaa, osoitettava johtajuutta ja herätettävä tunteita.

Kokemusta ja intoa

Kaikkosella on kokemusta. Hän on monessa sopassa uitettu. Hän on huumorintajuinen, mutta on vakavoitunut. Hetkessä elävällä Kaikkosella on rintataskussa ripaus populistia, mutta hän ei hötkyile.

Kulmuni on ennakkoluuton ja innokas. Hän tekee kotiläksyt hyvin, tuntee puolueen ohjelmat, mutta johtamiskyvyt ja sosiaaliset taidot ovat suuria kysymysmerkkejä. Kaikkosen ristinä on Nuorisosäätiön sotkut, joista toki on aikaa.

"Se riski on"

Keskusta rämpii gallupsuossa, joten moni odottaa nyt messiasta. Sellaista ei ole kuitenkaan näköpiirissä.

– Se riski on, että liian moni odottaa pelastavaa messiasta tulevasta puheenjohtajasta, mutta puolue on niin syvällä, ettei sellaista messiasta ole näköpiirissä, sanoo keskustan varapuheenjohtaja Juha Rehula.

Hän muistuttaa, ettei puolueen kannatuksen nousuun ole kikkakolmosta ja tämä koskee sekä puheenjohtajaa että asioita.

Ensi kesänä tarkastuspiste

Kansanedustaja Markus Lohen mukaan keskustaväki odottaa, että puheenjohtajan vaihdos tuo gallupeihin myönteistä värinää. Ensimmäinen tarkastuspiste on ensi kesän sääntömääräinen puoluekokous.

– Onko se liian lyhyt aika, Lohi pohtii ja jatkaa, että tänä päivänä muutokset tapahtuvat politiikassa nopeasti.

– Sekin on todettava, että keskustaväellä on tapana voimakkaasti ryhdistäytyä valitun puheenjohtajan taakse erityisesti niissä tilanteissa, kun kisa on ollut tiukka.

Keskustan otettava kolmiloikka

Kansanedustaja Petri Honkonen arvioi, ettei kannatus lähde helpolla nousuun.

– Pidän erikoisena, jos puheenjohtajaa vaihdettaisiin jo ensi kesänä. Uudelle puheenjohtajalle pitää antaa aikaa. Puheenjohtajan tehtävä on pitkäjänteistä työtä.

Hän muistuttaa, että viimeksi kannatuksen nousu vei kaksi vuotta. Nyt tilanne on haastavampi, koska keskusta on hallituksessa.

Kansanedustaja Eeva Kallin mielestä keskustan pitää pystyä tekemään kolmiloikka, joista ensimmäinen loikka tarkoittaa hallitusohjelman toteuttamista. Viestinnässä pitää ottaa pitkä loikka samoin kuin järjestökoneen rasvaamisessa.

Tilanne voi kääntyä

Mutta kumman johdolla loikat otetaan? Kisasta odotetaan tiukkaa, mutta reilussa viikossa ehtii tapahtua paljon.

Juha Sipilälle Rovaniemen puoluekokouksessa vuonna 2012 hävinnyt Tuomo Puumala johti mielipidekyselyssä kisaa reilusti pari viikkoa ennen kokousta. Pelin piti olla selvä ja Puumalalla oli jo linjapuhekin valmiina. Mutta Sipilä ajoi kalkkiviivalla ohi.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja.