Hallitusneuvotteluista kantautuneet huhut raideliikenteen isoista investoinneista olivat odotettuja. Ne jatkaisivat edellisen hallituksen työtä, sillä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) johtaman hallituksen kaavailut hankeyhtiöistä ja ratayhteyksien kehittämisestä saivat kiitosta eri puolueilta ja kunnista.

Ennen vaaleja kaikki puolueet liputtivat raideinvestointien puolesta. Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) vahvisti torstaina huhut sanomalla, että Suomi tarvitsee useampiakin tie- ja väyläinvestointeja "noin laajassa mittakaavassa”. Puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk.) puolestaan kertoi, että hankeyhtiön kautta investointeja on mahdollista toteuttaa.

Henriksson: Koko maahan panostettava

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on sen sijaan varovaisempi sanoissaan.

– Puheenjohtajatasolla ei ole puhuttu ratahankkeista. Nyt puhutaan rahasta, Henriksson sanoi ja jatkoi.

– En ota kantaa kokonaisuuksiin, koska kyse on suurista rahasummista ja me tarvitaan ratahankkeita, mutta on liian aikaista sanoa, mitkä toteutetaan ja mitkä ei.

Henriksson korosti, että Suomi tarvitsee sellaista politiikkaa, jossa panostetaan koko maan perusinfraan, jotta elinvoimainen Suomi on tulevaisuudessa se sana kaikkialla.

Skinnari: Neuvottelut ovat kesken

Infrahankkeita käsittelevän, Elinvoimainen Suomi -työryhmän puheenjohtaja Ville Skinnari (sd.) tyytyy sanomaan, että nyt ollaan neuvotteluvaiheessa, jonka jälkeen kerrotaan, mitä on päätetty.

– Neuvottelut ovat kesken, joten nyt ei ole mitään kommentoitavaa, Skinnari sanoo.

Liikenneverkon kehittämistä ja yllättämistä vetävä Merja Kyllönen (vas.) on myös vaitonainen.

– Minulla ei ole nyt vastauksia. Kaikenlaista on ollut esillä, Kyllönen sanoi.

EU-rahaa peliin

VR:n hallintoneuvostossa istuva kansanedustaja Arto Pirttilahti (kesk.) odottaa, että uudessa hallituksessa tehtäisiin liikenneinvestoinneista päätöksiä eikä vain pyöriteltäisi niitä suunnittelupöydällä. Hän korostaa, etteivät ratahankkeet saa viedä kaikkia rahoja, sillä myös tieinvestointeja tarvitaan.

– Se on hyvä asia, että viime vaalikaudella saatiin päärata, Helsingistä Tornioon, Ten-T-verkkoon, mikä mahdollistaa sen, että investointeihin voi saada rahoitusta 20 prosenttia EU:n kautta. Sama koskee investointeja Turusta itärajalle.

Hankeyhtiö kuitattu?

Vasemmistoliiton hallitusneuvottelija Kari Uotila arvioi, että aikataulu ratkaisee suurten ratahankkeiden toteuttamisen.

– Kysymys on siitä, että valmista ja hyvin suunniteltua hanketta, missä kuokka lähtisi heti maahan, on aika vähän, Uotila sanoo.

Uotilan mukaan hankeyhtiö ei ole vasemmistoliitolle ylivoimainen asia.

– Se oli liikenne- ja viestintäministeri (Anne) Bernerin (kesk.) työryhmässä yhtenä vaihtoehtona esillä, joka kuitattiin viime vuoden lopulla, mutta se ei tarkoita sitä, että olisimme sitoutuneet siihen, Uotila sanoi.