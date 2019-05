Annalta ja Katrilta ei ole salattu heidän taustaansa – luovutetuilla sukusoluilla syntyy Suomessa vuosittain satoja lapsia

Muuramelaisen Moilasen perheen lapset ovat vanhemmilleen erityisiä ja rakkaita, aivan samoin kuin niin moni muukin lapsi Suomessa ja maailmalla.

Seitsenvuotiasta Annaa ja kaksivuotiasta Katria voisi kuitenkin kuvailla myös lahjoiksi tai helmiksi, ovathan tyttäret saaneet alkunsa lahjahelmistä – tuntemattoman henkilön lahjoittamista munasoluista. Lahjoitetuilla sukusoluilla lapsia saaneita perheitä kutsutaan yleisesti helminauhaperheiksi.

– Anna on kertonut kavereilleenkin, että me olemme helminauhaperhe. Kaveri oli sanonut siihen vain, että voi kun mekin voitaisiin olla, äiti Miia Moilanen naurahtaa.

Lahjoitetuilla sukusoluilla syntyy Suomessa jo satoja lapsia vuosittain. Vuonna 2016 heitä oli noin 500.

Moilaset osaavat arvostaa äitienpäivän riemua, mutta ennen sunnuntaita vietetään lapsettomien lauantaita. Silloin Miia Moilanen usein laittaa viestin niille ystävilleen, joiden syli on joskus ollut tyhjä. Niin oli vuosia Moilasenkin perheellä, ja vanhemmat muistavat, miltä se tuntui.

Kuusi vuotta pariskunta toivoi lasta, mutta perinteiset lapsettomuushoidot eivät tuottaneet tulosta. Syyksi paljastui Miia Moilasen endometrioosi. Yksityisklinikan lääkäri oli kertonut mahdollisuudesta kokeilla hedelmöitystä luovutetuilla munasoluilla, eikä luovuttajaan turvautuminen tuntunut kummastakaan puolisosta mahdottomalta ajatukselta. Niinpä adoption harkinta jäi taakse.

– Tässä on se kiva puoli, että lapsessa on kuitenkin jotakin tuttua, kun on kuitenkin toisen puolison perimä, Miia Moilanen sanoo.

Yhteisten biologisten jälkeläisten puuttuminen on kuitenkin asia, jonka kumpikin puoliso joutui osaltaan käymään läpi.

– Sitä mietti etukäteen, että tuleeko siinä jokin vierauden tunne, Moilaset toteavat.

Mutta kun pieni käärö synnytyslaitoksella toimitettiin tuoreiden vanhempien syliin, vierauden tunteesta ei ollut jälkeäkään.

– Kyllä siinä sydän suli, Petro Moilanen sanoo.

Kokemus oli niin hyvä, että myöhemmin Moilaset toivoivat ja saivat toisen lapsen.

Moilaset ovat valinneet, että he kertovat lapsilleen avoimesti näiden taustasta. Lapset itse saavat tietää lahjoittajan nimen, kun he täyttävät 18 vuotta.

– Muuten tieto on ollut osa Annan ja Katrin elämää alusta alkaen, Miia Moilanen sanoo.

Klinikalla luovuttajasta kerrottiin vain luovuttajan pituus sekä silmien ja hiusten väri. Nuorempi tytär Katri ei vielä asiaa osaa puntaroida, mutta Annan kanssa Miia Moilanen kertoo keskustelleensa esimerkiksi juuri hiusten väristä. Miialla se on ruskea, Annalla taas kirkkaan vaalea.

– Tiedän, että moni ei kerro lapsilleen heidän alkuperästään, mutta itse en olisi jaksanut kantaa isoa perhesalaisuutta sisälläni, Miia Moilanen sanoo.

Lapsettomuushoitoon kuuluu usein myös mahdollisuus keskustella etukäteen asiantuntijan kanssa. Jyväskylässä työtä helminauhaperheiden kanssa on tehnyt Keski-Suomen vuoden psykologiksikin valittu Kaija-Leena Kaijaluoto.

– Minusta luovutetut sukusolut ovat hyvä tapa tulla perheeksi, Kaijaluoto sanoo.

Kaijaluoto antaa perheille niin kutsuttua lahjoitushoitoneuvontaa silloin, kun nämä kokevat sitä tarvitsevansa.

Lain mukaan hedelmöityshoitoja ei voi antaa, jos on ilmeistä, että vanhempi ei voisi turvata lapsen tasapainoista kehitystä. Viime kädessä päätös on kuitenkin hoitoja antavan klinikan.