Anne Kalmari ei peräänny: "Kultasakaalin metsästäminen ei ole luonnonsuojelurikos"

Kansanedustaja Anne Kalmari (kesk.) pitää edelleen kiinni siitä, että kultasakaali on poistettava Suomen luonnosta, eikä toimenpide ole luonnonsuojelurikos.

Eläinkeskustelu leimahti, kun Suomessa vahvistettiin torstaina maan ensimmäinen sakaalihavainto. Tämän jälkeen maa- ja metsätalousvaliokunnan keskustalaiset jäsenet vaativat tiedotteessa, että metsästäjien "tulee eduskunnan päätöksen mukaisesti poistaa" kultasakaalit Suomen luonnosta. Kannanoton allekirjoitti valiokunnan puheenjohtaja Kalmari.

– Mielestäni asiassa ei ole mitään epäselvää. Meillä on eduskunnan päätös siitä, että se on vieraslaji. Jos joku on asiasta toista mieltä, niin hänen täytyy todistaa se, Kalmari sanoo.

Kansanedustaja lisää, että sakaali on haitallinen Suomen metsästyskulttuurille, luonnolle ja eläinkannalle.

– Se ei kuulu Suomen luontoon.

Kultasakaaliin liittyvää lainsäädäntöä on pidetty ongelmallisena. Alkujaan Suomen edellinen hallitus esitti sakaalia riistalajiksi metsästyslakiin. Sen tarkoituksena oli varautua Suomeen mahdollisesti leviävän sakaalin sääntelyyn.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta linjasi kuitenkin eläimen haitalliseksi vieraslajiksi. Eduskunta äänesti sen puolesta.

Nyt osa asiantuntijoista on kuitenkin sitä mieltä, että sakaalin riistalajiksi säätämättä jättäminen aiheuttaa sen, että lajiin on tällä hetkellä sovellettava Suomessa luonnonsuojelulakia. Esimerkiksi Luonnonsuojeluliitto on todennut kultasakaalin olevan tulokaslaji, ja siksi se olisi rauhoitettu.

Anne Kalmari kuitenkin toteaa, että valiokunta linjasi täysin tietoisesti sakaalin vieraslajiksi, jotta se voidaan poistaa heti Suomen luonnosta.

– Tästä on nyt selvä lainsäädäntö olemassa. Jos joku todellakin haluaa sakaalin tänne, niin haluaisin kuulla julkiset perustelut, miksi halutaan vieraslaji tänne suomalaista eläinlajistoa tuhoamaan, Kalmari napauttaa.