Anne Kalmari keskustan tuloksesta: kun kansa antaa näpäytyksen, se tulee ottaa vakavasti

Anne Kalmari kommentoi Keskisuomalaiselle ääntenlaskennan tilannetta sunnuntaina illalla hieman ennen kymmentä. Tällöin keskustan tilanne oli hieman parantunut verrattuna alkuiltaan. Kalmari itse oli illalla kymmenen jälkeen kerännyt Riitta Mäkisen jälkeen toiseksi suurimman äänipotin Keski-Suomen vaalipiiirissä.

– Mukavampi fiilis on. Näyttää, että kolme paikkaa on tulossa keskustalle Keski-Suomessa, eli täällä puolueella on mennyt muuta maata paremmin. Jos näin mentäisiin, olisin todella tyytyväinen, ottaen huomioon keskustan valtakunnallisesti surkean tilanteen, Kalmari kommentoi.

Kalmarin mukaan tulos kertoo, että ehdokasjoukko on ollut hyvä ja ihmiset ovat äänestäneet puolueen sijaan henkilöä.

­– Puolue ei kantanut yhtään. Se on jokaisen henkilökohtaisesta luottamuksesta kiinni. Olen kiitollinen ehdokkaille, heidän tukijoukoilleen ja erityisesti omalle tukiryhmälle, että on tehty huikea työ, sanoi Kalmari.

Kalmarin mukaan valtakunnallisesti keskustan äänimäärässä näkyy, että ihmiset eivät ole ihan tyytyväisiä hallituskauteen.

– Ehdottomasti syynä on se, kun jouduttiin laittamaan valtion taloutta kuntoon. Kyllähän se kirpaisi monia ihmisiä ja kyllähän keskustan mielikuva on ollut heikko ja siihen on ehkä syytäkin. Emme ole saaneet kansalle viestiä siitä, että loppukaudesta pystyttiin tekemään hyviä tekoja heikompiosaisten ihmisten ja alueiden hyväksi.

Kalmarin mukaan keskustelun polarisoituminen vaalien loppuvaiheessa on vaikuttanut myös.

– Keskustelussa vaikkapa maahanmuutosta ja ilmastonmuutoksesta ääripäät selkeästi voittavat. Se joka hakee ratkaisuja, mutta ei lähde ilmastolaukkaan, on vaikeampi menestyä.

Vaalikentillä palautetta tuli esiin paljon palautetta taksiuudistuksesta, soten kaatumisesta sekä kokemusta siitä, että ilmastonmuutoksesta luodaan syyttelyä maaseudun ihmisille. Myös maahanmuuttopolitiikkaa kritisoitiin paljon. Positiivista palautetta Kalmari on saanut henkilökohtaisesta työstään suomalaisen ruoantuotannon ja yrittäjyyden hyväksi.

Tulevasta eduskuntakaudesta Kalmari sanoo, että aina kun kansa antaa näpäytyksen, se tulee ottaa vakavasti ja katsoa jatkossa, että keskustan aate näkyy vielä paremmin päätöksenteossa.

– Aion katsoa, että vetämäni harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän tavoitteet ovat mukana hallitusneuvotteluissa. On ehdottoman tärkeää, että puolueet sitoutuvat siihen, että yritetään edelleen nostaa työllisyyttä ja pitää suomalaisesta ruoantuotannosta kiinni.

– Näyttää, että voi olla haasteelliset hallitusneuvottelut. En usko, että niitä saadaan maaliin ennen eurovaalien käymistä.