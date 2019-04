Anne Nuorgam valittu YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtajaksi

Juristi Anne Nuorgam on valittu YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtajaksi. Nuorgam on oikeustieteiden maisteri ja saamelaiskäräjien jäsen. Hänet on nimitetty pysyvän foorumin asiantuntijajäseneksi arktisten alkuperäiskansojen, inuittien ja saamelaisten alueelta.

Saamelaiskäräjien tiedotteessa kerrotaan, että Nuorgam haluaa puheenjohtajuuskaudellaan vahvistaa alkuperäiskansojen roolia ilmastonmuutoksen torjumisessa ja alkuperäiskansoihin liittyvien konfliktien ratkaisussa.

Maaliskuussa Nuorgam voitti yhdessä kolmen muun saamelaisen kanssa saamelaisten kalastusasiaa koskevan kiistan Lapin käräjäoikeudessa.

YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi (UNFPII) antaa suosituksia alkuperäiskansojen oikeuksien toteuttamisesta.

Nuorgamin puheenjohtajuus alkoi maanantaina.