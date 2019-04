Annika Saarikko ei pyri tässä vaiheessa keskustan puheenjohtajaksi, ei paljasta aikeitaan vuoden 2020 puoluekokouksen varalle

Keskustan puheenjohtajakisan ulkopuolelle jättäytynyt kansanedustaja Annika Saarikko ei halua vielä ottaa kantaa siihen, olisiko hän käytettävissä puheenjohtajaksi keskustan seuraavassa varsinaisessa puoluekokouksessa vuonna 2020.

Keskusta valitsee syyskuussa ylimääräisessä puoluekokouksessa seuraajan puheenjohtajan tehtävän jättävälle Juha Sipilälle.

– Käydään nyt kisa kerrallaan. Kyllä minun mielestäni tavoite on se, että nyt valitaan sellainen puheenjohtaja, jonka valintakausi on pidempi kuin mikään pätkäpuheenjohtajuus, Saarikko kommentoi eduskunnassa keskiviikkona.

Saarikko arvioi, ettei voi sulkea kokonaan pois ajatusta puheenjohtajuudesta joskus tulevaisuudessa.

– Politiikka on aika arvaamaton ja siksi tietysti upea laji.

Toistaiseksi kukaan ei ole vielä ilmoittautunut puheenjohtajaehdokkaaksi syyskuun puoluekokoukseen.

Kaikkonen "on kuulolla"

Saarikko oli yksi ennakkosuosikeista veikkailussa Sipilän seuraajaksi. Saarikko kertoo halunneensa paljastaa oman kielteisen kantansa mahdollisimman nopeasti, jotta mahdollisimman moni voisi pohtia omaa ratkaisuaan vapaasti.

– Toivon siitä kunnianhimoista ja näkyvää kisaa, ei vain henkilöistä vaan myös puolueen linjasta, Saarikko sanoo.

Keskustan ryhmänjohtaja Antti Kaikkonen toisti keskiviikkona aiemmat kommenttinsa siitä, että miettii puheenjohtajaehdokkuutta kevään mittaan. Hänelle on tullut kyselyjä keskustan kentältä.

– Olen kuulolla. Jos kannatusta on, niin sitten sitä on vakavammin harkittava, mutta ei tässä ole tarvetta hötkyillä tai kiirettä mihinkään, Kaikkonen sanoo.

Kaikkonen arvioi, että Saarikko olisi ollut hyvä ehdokas keskustan puheenjohtajakisaan.

– Täytyy kunnioittaa hänen omaa päätöstään. Se varmasti tuntuu hänestä hyvältä ja oikealta, Kaikkonen sanoi.

Kaikkonen uskoo Saarikon tapaan, että keskustan kenttä hakee pätkäpuheenjohtajuutta pysyvämpää ratkaisua puolueen johtoon syyskuun kokouksessa.

Saarikko pysyy vahvasti politiikassa

Saarikko paljasti päätöksensä keskiviikkona blogissaan keskustan pää-äänenkannattajan Suomenmaan sivuilla. Saarikko perusteli kieltäytymistään puheenjohtajakisasta elämäntilanteellaan.

Toista lastaan odottavalla Saarikolla on laskettu aika syyskuussa puoluekokouksen jälkeen.

– Minulla on siitä (päätöksestä) hyvä mielenrauha, ja koen sen sydämessäni oikeaksi ajateltuna sitä, että lasten kasvu ja ensimmäiset vaiheet ovat niin ainutlaatuisia, Saarikko sanoi eduskunnassa.

– Pitää muistaa, että ratkaisu on minun ja perheeni. Tämä ei ole yleistettävissä kuvaksi naisen asemasta politiikassa. Minusta tasa-arvoa 2020-luvulla on se, että me kaikki äidit ja isät mietimme lapsimyönteisessä Suomessa perheen ja työn yhteensovittamista ja saamme joustoja, jotta arki sujuu.

Saarikko korostaa olevansa edelleen vahvasti politiikassa mukana ja tavoittelee kunnianhimoisia tehtäviä. Hän ei halunnut tarkentaa, millaisista vastuista esimerkiksi eduskunnassa hän olisi kiinnostunut alkavalla vaalikaudella, koska hallitusneuvottelujakaan ei ole vielä varsinaisesti aloitettu.

Kulmuni ja Heikkinen pohtivat asiaa myöhemmin

Veikkailuissa mahdollisista puheenjohtajakisaan lähtijöistä ovat olleet mukana myös esimerkiksi keskustan varapuheenjohtajat Katri Kulmuni ja Hannakaisa Heikkinen.

Heikkisen mukaan kaikilla on nyt runsaasti aikaa miettiä puheenjohtajakisaa, koska valinta tehdään vasta syksyllä. Hän sanoi keskiviikkona, että henkilökohtaisen pohdinnan aika kisaan lähdöstä on vasta myöhemmin.

– Oman pohdinnan aika on sitten, kun nämä kevään kiireet täällä eduskunnassa on käyty. Onneksi syksyyn on hyvin aikaa, Heikkinen kommentoi eduskunnassa.

Heikkinen on aiemmin sanonut, että hänen harkintaansa vaikuttaa, että kotona on vielä melko pienet lapset ja maatalousyrittäjyyttä.

Kulmuni kertoi keskiviikkona eduskunnassa, että päättää lähempänä syyskuun puoluekokousta, lähteekö mukaan kisaan.